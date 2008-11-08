Ergenekon'da Sancak korundu mu?

Ergenekon davasının 47 nolu sanığı İşçi Partisi MKK Üyesi Mehmet Adnan Akfırat, mahkeme heyetine sunduğu beş sayfalık dilekçesinde işadamı Ethem Sancak’ın Başbakan Tayyip Erdoğan tarafından korunduğunu iddia etti. Akfırat, mahkeme heyetine verdiği dilekçede Ergenekon’un şüpheli tanığı olarak ifade edilen Haham Tuncay Güney’in Star Gazetesi ve Kanal 24’ün sahibi olan Ethem Sancak ile ilgili olarak İstanbul Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından alınan 170 sayfalık ifadenin 128 sayfasının dava dosyasında bulunduğunu 42 safyasının ise yer almadığını iddia etti.Akfırat’ın mahkemeye sunduğu dilekçede şu iddialar yer aldı: “Haham Tuncay Güney, Ethem Sancak ile 1999 ve 2000 yılında askeri ihaleler nedeniyle iki kez Hilton Oteli’nde buluştu. 2001 yılının Mart ayında İstanbul Terörle Mücadele ekiplerince gözaltına alındı. Ergenekon kapsamında Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Mutlu Ekizoğlu, görüntülü olan bu 170 sayfalık ifadeyi iddia makamının isteğiyle savcılığa gönderdi. Ancak Ekizoğlu 11 Şubat 2008’de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazdığı yazıda sadece 16 sayfa tutan Tuncay Güney’in mülakat özetini ve 128 sayfalık Tuncay Güney’in mülakat çözümünü sundu. TÜSİAD yöneticisi ve üyesi birçok işadamı, Tuncay Güney’in mülakat metninden çıkarılmazken sadece Ethem Sancak’la ilgili bölüm çıkarılmış. Çünkü Ethem Sancak, Tayyip Erdoğan’a en yakın TÜSİAD Yöneticisi. En önemlisi Tayyip Erdoğan’ın yandaş medya patronu. Tuncay Güney’in mülakat çözümlerinin dosyaya eklenmesi hususunu arzederim.”1958 Siirt doğumlu. Evli ve iki çocuğu var. 1976-1978 yıllarında gazetecilik yaptı. 1981’de Koz Ecza Deposu’nda işe başladı, 1987’de Es Ecza Deposu’nu kurdu. 1993’de Hedef Ecza Deposu’nu açtı. 1998’de Hedef Holding’i kurdu. 2000 yılında ilaç dağıtımında Avrupa ikincisi Alliance UniChem ile stratejik ortaklık kurdu. Star Gazetesi ile Kanal 24’ün sahibi olan Başbakan Erdoğan’a yakınlığıyla biliniyor. Hatta son röportajında Erdoğan için ’İdolüm’ demişti.