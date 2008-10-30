Ergenekon'da özet iddianame

"Ergenekon" davasının 5. duruşmasında, iddianame 287. sayfaya kadar okundu ve duruşma yarına ertelendi. Sanıklar, iddianamenin okunmaması yönünde dilekçe verdi, ancak kabul edilmedi. 287. sayfasına kadar okunan iddianamede bazı konular ise başlıklar halinde okundu.



İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, aralarında emekli tuğgeneral Veli Küçük ile İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in de bulunduğu 46 tutuklu sanık ile başka suçtan hükümlü olan bu davanın tutuksuz sanığı Sedat Peker getirildi. Diğer tutuksuz sanıklardan eski İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Yalçın Alemdaroğlu'nun yanı sıra Asım Demir,

Kemal Şahin, Ferudun Refik Nuhoğlu, İbrahim Benli, Murat Yücel, Murat Özkan, İsmail Eksik, Yaşar Arslanköylü, Mahir Çayan Güngör ve Güler Kömürcü Öztürk de duruşmada hazır bulundu.



Peker'in aylık geliri 25 bin YTL



Mahkeme Heyeti Başkanı Köksal Şengün, duruşmaya katılanların kayıt altına alınmasının ardından başka suçtan hükümlü olan ve salonda bulunan Sedat Peker'in kimlik tespitini yaptı.

Bu işlem sırasında 1971 doğumlu olduğunu söyleyen Peker, ikamet adresi olarak Beykoz'da bir adresi verdi.

Kandıra 2 No'lu F Tipi Cezaevi'nde bulunduğunu, evli ve 2 çocuk babası olduğunu, reklam ve inşaat şirketleri bulunduğunu belirten Peker, gelirinin 20-25 bin YTL olduğunu ifade etti.

Peker, sosyal güvencesi olup olmadığı sorulunca da Bağkur'lu olduğunu söyledi.

Duruşmada daha sonra kimlik tespiti yapılan tutuksuz sanık Mahir Çayan Güngör de lise mezunu, sabıkasız ve Bağkur'lu olduğunu belirterek, ticaretle uğraştığını ve ayda yaklaşık 800 YTL geliri bulunduğunu ifade etti.



İddianamenin okunmaması için dilekçe



Heyet Başkanı Köksal Şengün, kimlik tespitlerinin ardından iddianamenin kaldığı yerden okunmasına devam edileceğini belirterek, geçen oturumda iddianamenin 83. ile 85. sayfaları arasındaki bölümün okunmadığının belirtildiğini, dolayısıyla önce bu bölümün okunmasına geçildiğini söyledi.

Bu arada sanıklardan Doğu Perinçek, Nusret Senem, Ferit İlsever, Serhan Bolluk, Adnan Akfırat, Hikmet Çiçek, Hayati Özcan, Yusuf Tunçer, Aydın Gergin, Mahir Çayan Güngör ve Yusuf Beşirik'in avukatları, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına bir dilekçe sundu.

Dilekçede, geçen duruşmada sanıkların aksi yönde taleplerine rağmen iddianamenin tümüyle okunmasının mutlak bir zorunluluk olduğu ve aksinin kesin bozma nedeni oluşturacağının ifade edildiği belirtilerek, bunun doğru olmadığı savunuldu. Sanıkların tümü ve avukatlarının iddianamenin tamamı hakkında bilgi sahibi oldukları anlatılan dilekçede, iddianamenin okunmasından vazgeçilmesi ve bir an önce sanıkların sorgusuna başlanması istendi.

Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) gereği okunması gerektiği belirtilen iddianamenin, savcılar Mehmet Ali Pekgüzel ile Nihat Taşkın tarafından dönüşümlü olarak okunmasına devam edildi.



Bazı bölümlerde yalnızca başlıklar okundu



İddianameyi, önceki duruşmada kalınan 121. sayfadan itibaren okumaya başlayan savcı Taşkın, 130'uncu sayfasına geldiğinde, bazı bölümleri, başlıklarını söyleyerek içerik okumadan geçti.

Bunun üzerine tutuklu sanıklardan İsmail Yıldız'ın, oturduğu yerden bu konuyla ilgili bazı şeyler söylemesi üzerine Mahkeme Heyeti Başkanı Köksal Şengün, "Satır satır okunsun mu? Bir karar verin artık. Avukatlar atlanarak okunmasında bir sakınca olmadığını söyledi" dedi.

Bunun üzerine bazı avukatlar da iddianamenin bazı bölümlerinin atlanarak okunmasına devam edilmesini istediklerini bildirdi.

İsmail Yıldız ise okunurken iddianameyi takip ettiğini belirterek, "130'dan 159'uncu sayfaya geçildi. Ben onu söyledim sadece" dedi. Savcı Taşkın, iddianamenin bazı bölümlerini atlayarak okumayı sürdürdü.



Küfürlü konuşmaların geçtiği bölümler



Savcı Pekgüzel, okumaya devam ettiği iddianamede yer verilen ve bazı sanıkların telefon görüşmelerini içeren diyaloglardaki küfürleri zaman zaman kısaltarak, zaman zaman da açık olarak okudu. Pekgüzel'in küfürlü bölümleri açık okuması ise salonda gülüşmelere neden

oldu.

Bu sırada ayağa kalkan tutuklu sanık Nusret Senem, 35 yıllık avukat olduğunu ve içinde küfürlerin bulunduğu iddianameye rastlamadığını ifade ederek, küfürlü bölümlerin açık olarak okunmamasını istedi.

Başkan Şengün'ün, bu konudaki itirazları ilettiği savcı Pekgüzel, "Kısalttığımız zamanda itiraz geldi" diye konuştu. Şengün'ün, küfürlerin kapatılarak okunmasını istemesi üzerine savcı

Pekgüzel, geri kalan kısımlardaki bu tür konuşmaları kapatarak okudu.

Mahkeme Başkanı, saat 12.00'de duruşmaya bir saat ara verdi. Duruşmanın öğlene kadar olan oturumunda 2455 sayfalık iddianamenin 237'nci sayfasına gelindi.



İki kişiye tutuklama istemi



Saat 13.30'da duruşma yeniden başladı. Duruşmada savcılardan Nihat Taşkın, ''Gizli belge ve bilgileri temin etmek'' suçundan tutuklu olan Aydın Yüksek ve Muzaffer Şenoacak'ın, 5-10 yıl arasında hapsi öngören TCK'nın 314/2 maddesi uyarınca ''Ergenekon terör örgütü üyesi olmak'' suçundan da tutuklanmalarını istedi.

Bunun üzerine sanıklardan biri ayağa kalkarak, mahkemeye tepki gösterdi. Duruma müdahale eden Mahkeme Heyeti Başkanı Köksal Şengün, ayrı bir suçtan tutuklanmalarının istendiğini belirterek, ''Hepsi bu'' dedi.



İddianamenin okunmasıyla devam eden öğleden sonraki oturumla birlikte davanın 5. duruşması sona erdi ve iddianamenin 287. sayfasına kadar okundu. Mahkeme, altıncı duruşmanın yarın sabah saat 09.30’da yapılmasına karar verdi.

