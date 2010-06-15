Ergenekon'da özel ekip krizi

T24 - Aralarında eski Adalet Bakanı Seyfi Oktay’ın da yer aldığı Ergenekon soruşturmasının son gözaltı dalgasında Ankara ve İstanbul emniyet müdürlükleri arasında “ekip” krizi yaşandığı ortaya çıktı. Ankara’ya gözaltı ve arama işlemlerine katılması amacıyla habersiz gönderilen özel ekip, Ankara Emniyeti’nce işlemlere sokulmadı.



İki hafta önce, başta eski Adalet Bakanı Seyfi Oktay olmak üzere, bazı avukatlar ve emekli TSK personelinin yer aldığı gruba yönelik başlatılan Ergenekon dalgası sırasında kamuoyuna yansımayan önemli bir kriz yaşandığı ortaya çıktı. Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği’nce, yargıyı etkilemek iddiasıyla başta Oktay olmak üzere bazı kişiler hakkında gözaltına alınma ile ev ve işyerlerinde arama yapılarak suç delillerine el koyma kararı verildi.



Bu kararların, resmi talimat haline getirilmesinin ardından, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki Organize Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Şubeleri’nden 3 özel sivil ekip oluşturularak Ankara’ya gönderildi.



3 yıldır devam eden soruşturma kapsamında daha önceki gözaltılar ve arama işlemleri için hazırlanan talimatlar sadece bir “kurye ekip” tarafından İstanbul’dan Ankara’ya gönderilirken, bu kez gözaltılar ve arama işlemlerine doğrudan katılması için 3 özel ekip görevlendirildi.





Emniyette bekletildiler



Operasyon sabahı Ankara’ya gelen 3 özel ekip, Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne giderek savcılık talimatlarını iletirken, emniyet yetkililerine, kendilerinin de gözaltı ve arama işlemlerine katılacağını bildirdi. Ancak, görevlendirmeden haberi olmayan Ankara Emniyeti bu duruma tepki gösterdi. Ankara Emniyeti’nin üst yönetiminde yapılan değerlendirme sonrasında İstanbul’dan gelen özel ekipler, gözaltı ve arama işlemlerinin hiçbirisine sokulmadı.



İstanbul Savcılığı’nca verilen talimatların tamamı Ankara Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli personel tarafından gerçekleştirilirken, hazırlanan tüm tutanaklara Ankara Emniyeti’ndeki polisler imza attı. Bu sırada, İstanbul’dan gelen ekipteki personel, emniyet müdürlüğünde bekletildi. Özel ekip, daha sonra gözaltına alınan zanlıları Ankara’dan görevlendirilen polislerle birlikte İstanbul’a götürdü.





