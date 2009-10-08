Ergenekon'da Öcalan dosyası istendi

Ergenekon davasında savcı, Abdullah Öcalan'ın yargılama dosyasını talep etti. Tuncay Güney ise, davada talimatla ifade vermeyi reddetti.

Danıştay ve Cumhuriyet gazetesine yönelik saldırılara ilişkin dava ile birleştirilen birinci "Ergenekon" davasının 115. duruşması başladı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda yapılan yargılamanın bugünkü duruşmasına, tutuklu sanıklar Erkut Ersoy, Kahraman Şahin, Ergün Poyraz, Erol Ölmez, Ümit Oğuztan, Hayrettin Ertekin ve Ümit Sayın katılmadı.

Duruşmaya, emekli Tuğgeneral Veli Küçük, emekli Yüzbaşı Muzaffer Tekin ve Osman Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 23 tutuklu sanık geldi. Duruşmada, tutuksuz yargılanan Güler Kömürcü Öztürk de hazır bulundu.

Mahkeme Heyeti Başkanı Köksal Şengün, Kutlu Savaş'ın hazırladığı Susurluk Raporu'nun kendisinde olduğunu belirten eski başbakanlardan Rize Bağımsız Milletvekili Mesut Yılmaz'dan istenen raporun gönderildiğini belirtti.

Yılmaz'ın, avukatı aracılığıyla, Susurluk Raporu ve ek belgelerin kendisinde olan kısımlarını mahkemeye sunduğu kaydedildi.

Başkan Şengün, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından, şüpheli Tuncay Güney ile ilgili yapılan işlemlerin sonucu konusunda istenen yazıya da cevap verildiğini bildirdi.

Buna göre, Adalet Balkanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nden savcılığa gönderilen yazıda, Güney'in ifadesinin alınması için Kanada adli makamlarına yazılan yazıya cevap verildi.

Kanada adli makamlarınca gönderilen evrakta, "Güney ile kendi istediği takdirde mülakat için görüşmede bulunulduğu, Güney'in ifade vermeyi reddettiği" belirtildi. Kanada yasalarına göre, kişinin ifade vermeye zorlanamayacağının ifade edildiği evrakta, "Bu nedenle de Güney ile ilgili Kanada'daki dosyasının kapandığı ve adli yardım yapılamadığı" vurgulandı.

Osman Yıldırım: Danıştay davasıyla ilgili savunma yapmam

Duruşmada söz alan tutuklu sanıklarından Osman Yıldırım, mahkemenin savunmasını hazırlaması için kendisine süre vermesine ilişkin yazının cezaevine ulaşmaması dolayısıyla, sürekli olarak duruşmalara katılmak durumunda kaldığını ve savunmasını hazırlayamadığını ifade etti.

Yıldırım, savunmasını hazırlayabilmesi için kendisine süre verildiğine ilişkin yazının cezaevine gönderilmesini istedi.

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinin Danıştay dosyasındaki tanık beyanları bu mahkemede de geçerliyse kendisi açısından bir sorun olmadığını ifade eden Yıldırım, mahkeme bu tanıkların beyanlarını dikkate almayacaksa, Alparslan Arslan'ı yakalayan 2 polis, Selvi Otel'in personeli ve "Aysel" isimli kadın tanığın, kendisin savunması alınırken duruşmalarda hazır edilmesini talep etti.

Yıldırım, "Danıştay davasıyla ilgili savunma yapmayacağım. İlgim olmayan konuda savunma yapmam. Sadece hakikatleri söyleyeceğim. Cumhuriyet gazetesinin bombalanmasıyla ilgili konuşacağım. Bu savunma değil. İşlemediğim suçlardan dolayı savunma yapmam. Tahliye kelimesinden tiksiniyorum. En ağır cezayı verin" dedi.

Duruşma sonunda:

Birinci ''Ergenekon'' davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık Oktay Yıldırım'ın avukatı Yıldırım Çavuşovalı'nın, Mahkeme Heyeti Başkanı Köksal Şengün ve Üye Hakim Hasan Hüseyin Özese'nin davadan çekilmesi, aksi takdirde yargıçların reddine ilişkin talebini değerlendirmek üzere duruşmayı 19 Ekim'e erteledi.



İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada Başkan Şengün, tutuklu sanık Oktay Yıldırım'ın avukatı Yıldırım Çavuşovalı tarafından mahkemeye bir dilekçe verildiğini belirtti.

Başkan Şengün, avukat Çavuşovalı'nın dilekçesinde, ''emniyet tarafından düzenlenen yemeğe katılan hakim ve savcılara ilişkin bir gazetede yazı ve fotoğrafların yayımlandığını, bu nedenle Köksal Şengün, Hasan Hüseyin Özese ve Beşiktaş Adliyesi'nde görevli bir kısım başkan ve üyelerin tarafsızlıklarına gölge düşebileceği şüphesi oluştuğunu'' kaydettiğini söyledi.

Avukat Çavuşovalı, bu fotoğraflar nedeniyle mahkemenin vereceği karara güvenleri kalmadığını ifade ederek, ''Sizinle bir restorana gitsek, yemek yesek, Hasan Hüseyin Özese elini omzuma atsa, fotoğraf çektirsek, bu şaibeli olmaz mı? Bunun ardından müvekkilim tahliye edilse, hakkımızda karalama kampanyası yapılır. Bu fotoğraflardan sonra davanın tarafına biraz daha yakın olduğunuz düşüncesi oluştu'' şeklinde konuştu.

Bu talebe ilişkin görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel, avukatın dilekçesinde ''soyut, kişisel değerlendirmeler dışında hakimin tarafsızlığına gölge düşürecek beyanların yer almadığı'' gerekçesiyle talebin reddedilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, avukat Yıldırım Çavuşovalı'nın talebinin değerlendirilerek karara bağlanması için duruşmayı 19 Ekim Pazartesi günü saat 09.30'a erteledi. Mahkeme, daha önceki ve bu duruşmadaki diğer talepleri ise sonra karara bağlayacak.