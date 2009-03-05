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Ergenekon'da Neriman Aydın'ın ifadesi tamamlandı

"Ergenekon"da ek ifadesi alınmak üzere İstanbul Adliyesi'ne getirilen Neriman Aydın'ın savcılık ifadesi sona erdi.

05 Mart 2009 02:00

"Ergenekon"da ek ifadesi alınmak üzere İstanbul Adliyesi'ne getirilen Neriman Aydın'ın savcılık ifadesi sona erdi.

"Ergenekon" soruşturması kapsamında ek ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Balbay ile Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine getirilen Neriman Aydın'ın savcılık ifadesi sona erdi.
 
Aydın, özel yetkili Cumhuriyet savcıları Ercan Şafak ve Murat Yönder'e yaklaşık 4 saat süreyle ifade verdi.

Adliye önünde gazetecilere açıklama yapan Aydın'ın avukatı Yusuf Erikel, daha önce de gözaltına alınarak ifade veren ve serbest bırakılan müvekkilinin, bilgisayar çözümlerinde saptanan mektup ve e-posta yazışmaları ile telefon görüşmeleri hakkında ek ifadesine başvurulduğunu söyledi.

Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Balbay'ın, özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz'e ifade vermeye devam ettiği öğrenildi.

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