Ergenekon'da morg tartışması

T24 - İkinci "Ergenekon" davasının bir sonraki duruşması 16 Mart Salı günü yapılacak.



İkinci Ergenenkon davasının 46. duruşmasında sanık ve avukatlarının talepleri alındı. Duruşmada muvazzaf teğmenler ile Neriman Aydın ve Kemal Aydın’ın avukatı Yusuf Erikel ile mahkeme başkanı arasında tartışma yaşandı. Mahkemeyi morga benzettiğini ifade eden Erikel, "Burası mahkeme mi, ölü yıkayıcı bir morg mu?" dedi. Erikel’in bu sözü üzerine Mahkeme Başkanı Köksal Şengün, "Saygısızlığın daniskasını yapıyorsunuz. Doğru bir savunma yapın" cevabını verdi.

Duruşmayı Anayasa hukukçusu Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Süheyl Batum da izledi. Sanıklar ve izleyicilerle uzun uzun sohbet eden Batum, “Tuncay Özkan, Mustafa Balbay ve Adil Serdar Saçan ile görüştük, çocuklarla öpüştük. Çok mutlu oldular. Beni görüp moralleri düzelsin diye geldim” dedi.





Köksal Şengün 12 sanığın tahliyesi yönünde oy kullandı



Diğer sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilirken, Mahkeme Heyeti Başkanı Köksal Şengün’ün, Mustafa Balbay ve Tuncay Özkan’ın da aralarında bulunduğu 12 kişinin tahliye edilmesi yönünde oy kullandı. Ancak bu sanıkların oy çokluğuyla tahliyesine karar verilmedi. Duruşma, 16 Mart 2010 Salı günü saat 09.00’a ertelendi.





Perinçek ve Köylü tanık olarak ifade verdi



Öte yandan, İkinci Ergenekon davasının tutuklu sanıklarından Albay Cengiz Köylü’nün avukatı Hasan Gürbüz, müvekkili ile İşçi Partisi (İP) Genel Başkanı Doğu Perinçek’in, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Savcılığınca yürütülen İP/Karargah Evleri soruşturması kapsamında tanık olarak ifadelerinin alındığını söyledi. Silivri 4 Nolu L Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan Perinçek’in ifadesi Silivri Cumhuriyet Savcılığı’nda alınırken, Köylü’nün ifadesi muvazzaf subay olduğu için tutuklu bulunduğu Hasdal Askeri Cezaevi’nde askeri savcılık tarafından alındı.





Karargâh evleri ile ilgili MİT belgesini basından duydum



Köylü, savcılığa verdiği ifadesinde, bu soruşturma kapsamında tutuklanan Yarbay Selami Selçuk Çakmaklı’nın daha önce emrinde öğretim elemanı olarak görev yaptığını, aralarında ast üst ilişkisi dışında bir ilişkinin olmadığını söyledi. Karargâh evleri ile ilgili MİT belgesini de Yarbay Çakmaklı tutuklandığında basından duyduğunu ifade etti. MİT belgesinin detayını ise 2009 yılının ocak ayında Hava Kuvvetleri Askeri Savcılığı tarafından ifadesi alındığı sırada öğrendiğini savundu.





