Ergenekon'da ilk perde açılıyor

Dava Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi içindeki yüksek güvenlikli adliye salonunda bugün başlayacak.Halkı isyana tahrik edip, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya çalıştığı öne sürülen terör örgütü Ergenekon’a ilişkin yargılama Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi içindeki yüksek güvenlikli adliye salonunda bugün başlayacak.Emekli Tuğgeneral Veli Küçük, İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhuriyet Gazetesi Başyazarı İlhan Selçuk, Kuvayi Milliye Derneği Başkanı Fikri Karadağ, İstanbul Üniversite eski Rektörü Kemal Alemdaroğlu ile Türk-Ortodoks Patrikhanesi basın sözcüsü Sevgi Erenerol’un da arasında bulunduğu 86 sanık soruşturmanın başlamasından 17 ay sonra ilk kez hákim karşısına çıkacak. 46’sı tutuklu 86 sanık örgütün üst düzey yöneticisi ve ya örgüt üyesi olmak, halkı hükümete karşı isyana tahrik etmek, gizli bilgi ve belgeleri ele geçirmek suçlarından 1 yıl ile ağırlaştırılmış ömür boyu arasında değişen hapis cezalarıyla yargılanacak.Türkiye tarihinin önemli davaları arasında yer alan Ergenekon davası Trabzon Emniyet Müdürlüğü’ne yapılan tutuksuz sanık Ali Yiğit’in babası Şevki Yiğit’in yaptığı ihbar üzerine 12 Haziran 2007’de Ümraniye Çakmak Mahallesi’ndeki bir gecekonduda 18 adet MKE yapımı, 7 adet NATO standartı ve 2 adet Alman olmak üzere toplam 27 adet el bombası ve bunlara ait fünyelerin ele geçirilmesi ile başladı. Soruşturma kapsamında ilk tutuklama 16 Haziran 2007’de oldu. El bombalarının üzerinde parmak izi tespit edilen emekli Astsubay Oktay Yıldırım ile gecekondunun sahibi Mehmet Demirtaş sevk edildikleri mahkemede tutuklandı. Devamında yapılan operasyonlar kapsamında 46 kişi tutuklandı, 40 kişinin tutuksuz yargılanmasına karar verildi.12 Haziran 2007’de başlayan ve İstanbul Cumhuriyet Savcıları Zekeriya Öz, Mehmet Ali Pekgüzel ve Nihat Taşkın tarafından yürütülen soruşturma 14 Temmuz 2008 tarihinde tamamlandı. Cumhuriyet Savcıları Zekeriya Öz, Mehmet Ali Pekgüzel ve Nihat Taşkın tarafından hazırlanan iddianameyi İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin 25 Temmuz 2008’de kabul etmesi ile 46’sı tutuklu 86 sanık hakkında dava açıldı. 2455 sayfalık iddianamede Ergenekon terör örgütü eylemleri ve sanıkların hukuki durumuna ilişkin iddialar anlatıldı. 16 Mayıs 2006’da Avukat Alparslan Aslan tarafından gerçekleştirilen üye Mustafa Yücel Özbilgin’in öldüğü Daire Başkanı Mustafa Birden’in de aralarında bulunduğu 4 hákimin yaralandığı Danıştay saldırısı ile Cumhuriyet Gazetesi’ne atılan el bombaları örgütün eylemleri arasında yer aldı.Ergenekoncuların, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ne karşı halkı silahlı isyana tahrik ettiği gibi, cebir şiddet kullanmak sureti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni cebren ortadan kaldırmaya teşebbüste bulunduğu ifade edildi. Amaçlarına ulaşmak için kontrolü altında bulunan medya ve sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla ülkede kaos ve iç çatışma ortamı oluşturmaya çalıştıkları öne sürüldü. Oluşacak gerginlik ortamından faydalanarak, görevde bulunan hükümetleri çalışamaz hale getirip, nihai olarak ordu içerisinde kendilerine destek vereceklerini umdukları askeri şahısların yardımı ile yönetimi değiştirmek amacıyla hükümeti yıkmaya teşebbüs ettikleri iddia edildi.Soruşturma kapsamında tutuklanan Veli Küçük, Doğu Perinçek, Sevgi Erenerol, Kuvayi Milliye Derneği Başkanı Fikri Karadağ ile tutuksuz yargılanacak olan İlhan Selçuk ve Kemal Alemdaroğlu’nun örgütün kurucusu ve üst düzey yöneticisi olduğu belirtildi.Veli Küçük, Doğu Perinçek, İlhan Selçuk, Fikri Karadağ’ın iki kez, Kemal Alemdaroğlu ve Sevgi Erenerol’un ise bir kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılması talep edildi.Ergenekon Savcısı Zekeriya Öz, sanıkları şu iddialarla suçluyor:Silahlı terör örgütüne üye olmak, Silahlı terör örgütüne yardım etmek, Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmak veya görev yapmasını engellemeye teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ne karşı halkı silahlı isyana tahrik,Patlayıcı madde bulundurmak, atmak ve bu suçları azmettirmek, Danıştay saldırısına ve Cumhuriyet Gazetesi’ne patlayıcı madde atmak suçlarına azmettirmek, Devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etmek, kişisel verileri kaydetmek, Askeri itaatsizliğe teşvik, Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik.İfadeler bitene kadar her gün duruşma yapılacak46’sı tutuklu 86 sanık yargılanacak.Yargılamayı 13. Ağır Ceza Mahkemesi yapacak.Mahkeme, Köksal Şengün başkanlığında 3 yargıçtan oluşacak.Davanın ilk oturumunda iddianame okunacak.Duruşma 09.00’da başlayacak ve tutuklu sanıklar kelepçesiz olarak salona alınacaklar.İlk oturum 86 sanığın ifadeleri bitene kadar her gün yapılacak.İlk olarak tutuklu 46 sanığın ifadesi alınacak. Sonra tutuksuz 40 sanığın sorgusuna geçilecek. Sanıkların sorgusuna süre yönünden bir kısıtlama getirilmeyecek.Duruşma görüntüleri LCD’den aktarılacakKatibin bulunmayacağı duruşmalarda yaşananların, salona kurulan sistem sayesinde ses ve görüntü kaydı yapılacak, daha sonra kağıda dökülecek.Duruşma salonuna ses ve görüntü kayıt edecek cihazlar alınmayacak.Sadece avukatlar, savunmalarını ve davaya ilişkin işlemlerini rahat yapabilmeleri için kamerası olmayan diz üstü bilgisayar getirebilecek. Avukatların oturacağı bölümde 20 bilgisayar bulunacak.Mahkeme salonunda savcılar, avukatlar ve sanıklara 200, izleyicilere 50 kişilik yer ayrıldı.Duruşma görüntüleri, salon yakınına kurulan bir LCD ekrandan basın mensupları ve izleyicilere canlı olarak aktarılacak.Yerli ve yabancı olmak üzere duruşmayı izlemek için 72 basın kuruluşu başvuru yaptı. Ancak, 30 kişilik yer ayrıldığı için basının davayı dönüşümlü olarak izlemesine karar verildi.Anadolu Ajansı, ANKA Haber Ajansı, Cihan Haber Ajansı, İhlas Haber Ajansı, Doğan Haber Ajansı ve Dicle Haber Ajansı, duruşma süresince tüm gün boyunca 1’er muhabir bulundurabilecek.Beşiktaş’taki İstanbul Adliyesi’nde sabit olarak görev yapan 12 ayrı gazetede çalışan muhabirler ise gün içinde öğleden önce ve öğleden sonra olmak üzere iki gruba ayrılarak yarım gün olarak davayı izleyecek.Bunun dışında kalan aralarında televizyon, gazete dergi ve yabancı basın kuruluşlarının da bulunduğu 54 kuruluş ise 18 kişilik gruplar olarak 3 ayrılarak her kurumdan bir muhabir 3 günde bir dönüşümlü olarak duruşma salonuna girebilecek.Duruşmada dinlenilecek "gizli tanıklar", salon bitişiğinde oluşturulan ve ses ile görüntülü kayıt sistemi de kurulan bir bölümde, kendisini sorgulayacak hákim ile bulunacak.Salondaki diğer kişilerce tanınmaması için görüntüsü mozaiklenerek, sesi de değiştirilerek salona aktarılacak tanığa, mahkeme heyeti ve avukatlar da doğrudan soru yöneltebilecek.