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Ergenekon'da ilk mahkumiyet

Ergenekon Davası'nda askeri mahkemede görülen davada emekli Binbaşı Fikret Emek 1 yıl 8 ay 25 gün ceza aldı.

26 Şubat 2009 02:00

Ergenekon Davası'nda askeri mahkemelerde görülen davalardan ilk mahkumiyet kararı çıktı.


Ergenekon davasının tutuklu sanığı emekli Binbaşı Fikret Emek, annesinin evinde ele geçirilen silah ve patlayıcı maddelerle ilgili olarak yargılandığı Askeri Mahkeme tarafından suçlu bulundu ve 1 yıl 8 ay 25 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme Emek'in aldığı cezanın 2 yıldan fazla olmaması, tutum ve davranışlarını göz önüne alarak 5 yıl denetim kaydıyla hükmü uygulamamaya karar verdi. Mahkeme ayrıca Fikret Emek'in TSK'dan çıkarılmasına gerek olmadığına da karar verdi.

Ergenekon davasının dosyasına giren mahkûmiyet kararı 25 Aralık 2008 tarihini taşıyor.

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