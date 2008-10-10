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Politika

Ergenekon'da iki tahliye

Ergenekon tutuklusu Tanju Güvendiren ve Hüseyin Nazlıkul'un itirazlarını değerlendiren mahkeme tahliye kararı verdi

10 Ekim 2008 03:00

Ergenekon soruşturması kapsamında düzenlenen son operasyonda gazeteci Tuncay Özkan, eski Esenyurt Belediye Başkanı Gürbüz Çapan ve eski Organize Şube Müdürü Adil Serdar Saçan'ın da içinde bulunduğu grupla birlikte gözaltına alınan askeri yargıtay onursal üyesi Tanju Güvendiren ve doktor Hüseyin Nazlıkul tahliye edildi.

28 Eylül tarihinde mahkeme karşısına çıkarılan ve tutuklanan iki zanlının avukatları aracılığıyla yapılan itirazı değerlendiren nöbetçi mahkeme, delil durumuna göre her iki sanığın da tahliyesine karar verdi. Tuncay Özkan'ın avukatı Oğuz Kür'ün ve diğer tutukluların avukatlarının yaptıkları itirazlar ise reddedildi.

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