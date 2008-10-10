Ergenekon'da iki tahliye

Ergenekon soruşturması kapsamında düzenlenen son operasyonda gazeteci Tuncay Özkan, eski Esenyurt Belediye Başkanı Gürbüz Çapan ve eski Organize Şube Müdürü Adil Serdar Saçan'ın da içinde bulunduğu grupla birlikte gözaltına alınan askeri yargıtay onursal üyesi Tanju Güvendiren ve doktor Hüseyin Nazlıkul tahliye edildi.



28 Eylül tarihinde mahkeme karşısına çıkarılan ve tutuklanan iki zanlının avukatları aracılığıyla yapılan itirazı değerlendiren nöbetçi mahkeme, delil durumuna göre her iki sanığın da tahliyesine karar verdi. Tuncay Özkan'ın avukatı Oğuz Kür'ün ve diğer tutukluların avukatlarının yaptıkları itirazlar ise reddedildi.

