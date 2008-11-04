Ergenekon'da iddianamenin yarısı geçildi

Ergenekon davasının 8. duruşmasında, iddianame atlanarak okunduğu için rekor kırılarak 1344. sayfaya gelindi. Emekli Ttğgeneral Veli Küçük'ün suçlarının okunması 1 saati buldu





Ergenekon davasının 8. duruşmasına, ilk duruşmaların aksine ilgi çok azdı. Birkaç İP’li dışında ne sanık yakınları ne de protestocular Silivri’ye gelmedi. İP Genel Başkan Vekili Mehmet Bedri Gültekin, yerleşke önünde kısa bir basın açıklaması yaptı.



Ergenekon davasının Silivri Cezaevi'nde görülen 8. duruşmasına, aralarında emekli tuğgeneral Veli Küçük ve İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in de bulunduğu 44 tutuklu sanık ile 12 tutuksuz sanık katıldı. Sağlık sorunları olan diğer tutuklu sanıklar Mehmet Zekeriya Öztürk ile Bekir Öztürk ise duruşmaya gelmedi.

Duruşmada, iddianamenin "Hukuki değerlendirmeler" bölümünde sanıkların üzerlerine atılı suçlar yüzlerine okundu.

Suçlarının okunması en uzun süren kişi Veli Küçük oldu. Küçük hakkındaki hukuki değerlendirme ve suç anlatımları 1 saat kadar sürdü. Yazar Ergün Poyraz’ın 13 dakika, Mehmet Zekeriya Öztürk’ün 14 dakika, Sevgi Eren Erol’un 25 dakika, Sedat Peker’in 6 dakika kadar suçların okunması sürerken, tutuksuz sanık Kemal Şahin'e isnat edilen suçların okunması ise 1.5 dakikada tamamlandı.



Aralarda LCD karartılacak



Mahkeme heyeti, Muzaffer Tekin'in avukatı Selin Deviren Tahtabiçen'in 7. duruşmada verdiği dilekçe üzerine, duruşmaya ara verildiğinde kayıt devam etmek üzere LCD ekranların kapatılmasına karar verdi.

İddianame atlanarak okunduğundan, dün daha önceki günlerin toplamından fazla sayfa okundu. Savcılar 584. sayfadan başladıkları 2 bin 455 sayfalık iddianameden 760 sayfa okuyarak 1344. sayfaya ulaştı. Böylece iddianamenin yarısından fazlası okunmuş oldu.

Mahkeme Başkanı Köksal Şengün, saat 15.40'ta iddianamenin okunmasına ara vererek sanık ve avukatların taleplerini dinledi. Söz alan tutuklu sanık Nusret Senem, sanıkların yapacağı savunmaların TRT'nin bir kanalından canlı olarak yayımlanmasını istedi.



Sanık Mehmet Zekeriya Öztürk'ün avukatı Yaşar Ağsu da, iddianamede PKK ve Ergenekon örgütünün bağlantısının olduğunun iddia edildiğini belirterek, son günlerde Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yaşanan olaylarla Ergenekon örgütünün bir bağlantısı olup olmadığının emniyet, MİT ve il valiliklerine sorulmasını istedi. Veli Küçük'ün avukatı kızı Zeynep Küçük ise müvekkiliyle ilgili iddialar içeren gizli tanık Dilovası'nın ifade tutanağının dosyada olmadığını belirterek, bu ifadelerin dosyaya konmasını istedi.



Dava daha sonra 6 Kasım Perşembe gününe ertelendi.