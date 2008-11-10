Ergenekon'da iddianamenin okunması bitti

Ergenekon davasının 2 bin 455 sayfalık iddianamesinin okunması, bugün yapılan 11. duruşmada tamamlandı.Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki duruşma salonunda İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapılan yargılamanın bugünkü 11. duruşmasına, emekli tuğgeneral Veli Küçük ile İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in de aralarında bulunduğu 44 tutuklu sanık getirildi. Başka suçtan tutuklu Semih Tufan Gülaltay'ın da katıldığı duruşmaya, tutuklu sanıklardan Gazi Güder ve Erkut Ersoy ise gelmedi.Tutuksuz yargılanan Kemal Yalçın Alemdaroğlu, Ali Yasak, Güler Kömürcü Öztürk, Kemal Şahin, Mehmet Murat Yücel, Murat Özkan, İsmail Eksik, Ferudun Refik Nuhoğlu, Emin Caner Yiğit, İbrahim Benli, Rafet Arslan ve Zeki Yurdakul Çağman da duruşmada hazır bulundu.Duruşma, iddianamenin, 66. sıradaki sanık Hüseyin Görüm'ün hukuki durumunun ele alındığı 2112'nci sayfasından itibaren cumhuriyet savcılarınca okunmasıyla başladı. Öğleye kadar iddianame 2 bin 254. sayfasına kadar okundu.Öğleden sonraki oturumda ise 2 bin 455 sayfalık iddianamenin okunması işlemi, saat 15.35'te tamamlandı.İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan 2 bin 455 sayfalık iddianamenin okunmasına, davanın 3'üncü duruşmasının yapıldığı 27 Ekim 2008 Pazartesi günü öğleden sonraki oturumda başlanmıştı.28 Ekim salı günü de resmi tatil nedeniyle yarım gün okunan iddianamenin okunması, 2'si yarımşar gün olmak üzere toplam 9 gün sürdü. İddianamenin bu 9 duruşmada cumhuriyet savcıları tarafından dönüşümlü olarak ve kısaltılarak okunması, yaklaşık 40 saati buldu.Duruşmada daha sonra avukatların talepleri dinlendi. Saat 17.35'te tamamlanan duruşmaya, yarın saat 10.00'da devam edilecek.Bu arada, bugünkü duruşmanın öğleden sonraki oturumunda iddianamenin okunmasına başlamadan önce tutuklu sanıklardan Emin Gürses'in avukatı Bozkurt Nuhoğlu söz alarak, 10 Kasım dolayısıyla Atatürk için bir dakikalık saygı duruşu yapılmasını istedi.Mahkeme Heyeti Başkanı Köksal Şengün de ''Biz onu sabah yaptık'' diyerek talebi kabul etmedi.Avukat Nuhoğlu'nun ısrar etmesi üzerine Başkan Şengün, ''Biz onun gereğini sabahleyin yaptık. Mahkeme heyeti de en az sizin kadar hassastır. O konuda müsterih olun'' dedi.Öte yandan, iddianamenin okunması sırasında salonun ışıkları 10-15 saniye süresince söndü ve hemen ardından yeniden yandı.