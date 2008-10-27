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Ergenekon'da göz yaşartan jest

Ergenekon davasına bakan mahkemenin başkanı Şengün, sanık yakınları salona alınırken, tutuklu sanıklardan Behiç Gürcihan'a 'Oğlun burada, görüyor musun' diye ses

27 Ekim 2008 02:00

Ergenekon Hakim'i Şengün, yaptığı jestle mahkemede duygulu anlar yaşattı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Köksal Şengün, Ergenekon davasında tutuklu olarak yargılanan Halil Behiç Gürcihan’a jest yaptı.
Sanık yakınlarının duruşma salonuna alınması sırasında Mahkeme Başkanı Şengün, “Halil Behiç, oğlun burada görüyor musun?” diye seslendi. Gürcihan da bunun üzerine ayağa kalkarak, izleyici sıralarında bulanan 18 yaşındaki oğlunu görme ve el sallama imkanı elde edince mahkemede duygulu anlar yaşandı.

Bazı sanık avukatları müvekkillerini cezaevinde ziyaret etmekte zorlandıklarını belirterek, duruşma öncesi sanıklarla yarım saat görüşme imkanı tanınmasını talep ettiler.


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