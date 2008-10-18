Ergenekon’da geri sayım

46’sı tutuklu, 86 sanığın yargılandığı Ergenekon davası pazartesi günü Silivri’de başlıyor. Tutuklu sanıkların ardından 450 klasörden oluşan dava dosyası da Silivri’ye götürüldü.



Binlerce sayfayı bulan Ergenekon dosyaları, Beşiktaş’taki İstanbul Adliyesi’nde oluşturulan özel bir bölümde tutuluyordu. Yaklaşık 450 klasörden oluşan dosyalar, yoğun güvenlik önlemleri altında Silivri cezaevine gönderildi. 4 araçlık konvoyda “özel harekât” polisleri de yer aldı.



Silivri’de Ergenekon davasına için hazırlıklar da devam ediyor. Cezaevi çevresinde bozuk olan 5 kilometre uzunluğunda, 7 metre genişliğindeki çift yönlü yolun asfaltlama çalışmaları tamamlandı. Yoldaki tretuvar ve asfalt kırığı çalışmaları ise hafta sonu tamamlanacak.



Dava için Silivri’ye çok sayıda kişinin Silivri’ye gelmesi bekleniyor. Silivri Belediyesi, cezaevi çevresine prefabrik tuvaletler kurmayı planlıyor. Belediye ayrıca gazetecilere su, sıcak içecek ve sandviç ikram edecek.



Silivri Ergenekon davasına hazır



Ergenekon davasını takip etmek isteyenlerin ulaşım konusunda sorun yaşamamaları için Silivri terminalinden cezaevine saat 07.00’den 22.00’ye kadar servis minibüs ve otobüsleri konulacak, karşılıklı olarak her 10 dakikada bir sefer yapılacak.



Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin Bakan Şahin, Silivri’deki duruşma salonunun 2 ay içinde genişletildiğini söyledi.



Cumhuriyet, Ergenekon savcılarına dava açtı



Salona elektronik sistem kurulduğunu belirten Şahin, “Benim Adalet Bakanı olarak dava ile ilgim bu kadardır. Bunun dışında yargılama tamamen bağımsız yargı organlarınca yapılacaktır” dedi.



CHP heyet oluşturdu



CHP ise davayı izlemek üzere bir heyet oluşturdu. CHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Özpolat başkanlığındaki heyette, Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe, Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ve Manisa Milletvekili Şahin Mengü de yer alıyor.





