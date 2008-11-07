‘Ergenekon'da Erdoğan da dinlensin’

Ergenekon davasının 10. duruşması Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi’nde yapıldı. Duruşmaya emekli tuğgenerel Veli Küçük’le İP Genel Başkanı Doğu Perinçek’in de aralarında olduğu 43 tutuklu, 8 tutuksuz sanık katıldı.Duruşmada Savcı Mehmet Ali Pekgüzel iddianameyi kaldığı 1794’üncü sayfasından itibaren okudu. Duruşmada sanıklar Başbakan Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e çağrıda bulundu.Tutuklu sanık Kemal Kerinçsiz’in avukatı Tolga Akalın, Başbakan Erdoğan başta olmak üzere AKP'li Dengir Mir Mehmet Fırat ve Devlet Bakanı Mehmet Ali Şahin’in Ergenekon’la ilgili basına ve kamuoyuna açıklamalarda bulunduğunu hatırlattı. Akalın, Başbakan’ın “Ergenekon’daki tüm sanıklar Cumhuriyet Gazetesi ve Danıştay’a saldırının ilişkili olduğunu gösteriyor. Bütün bilgileri gönderdik” sözlerine vurgu yaparak, Başbakan’ın mağdur sıfatıyla dinlenmek üzere duruşmaya davet edilmesini istedi.İP Genel Başkanı Doğu Perinçek ve İP’li sanıkların avukatları da Tuncay Güney’in mülakatlarında “Abdullah Gül beni aradı, MOSSAD Başkanı Kanada’ya gelip benimle ilgili açıklamalar yaptı” sözlerinin ciddiye alınmasını ve değerlendirilmesini istedi. Avukatlar Cumhurbaşkanlığı’na yazı yazılıp Abdullah Gül’ün iddia edildiği gibi son yıllarda Tuncay Güney’i arayıp aramadığının sorulmasını talep etti.Duruşmada savcılar iddianameyi 2112’inci sayfasına kadar okudu. Böylece 2455 sayfalık iddianamenin duruşmalarda okunmasının tamamlanmasına 343 sayfa kaldı. Bu bölümün okunmasının da pazartesi günü tamamlanması bekleniyor. Bundan sonra duruşmalar sanıkların savunmalarıyla sürecek.