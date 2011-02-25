Ergenekon'da duruşma 28 Mart'ta

T24 - İkinci ''Ergenekon'' davasının bir sonraki duruşması 28 Mart 2011'de yapılacak.





İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanıkların taleplerinin ardından avukatların beyanlarının alınmasına geçildi.





Tutuklu sanık Levent Ersöz'ün avukatı Ali Rıza Dizdar, müvekkilinin eşinin talebi üzerine İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı tarafından Ersöz hakkında hazırlanan raporu mahkemeye sundu. Dizdar, dün verilen raporda, Ersöz'ün komplikasyon tablosunun hayati tehlike arz eder nitelikte olduğunun, kardiyolojik destek ve ortopedik tedavisinin yapılabileceği yoğun bakım desteğine haiz bir ünitede tedavi edilmesi gerektiğinin belirtildiğini söyledi. Öztekin Tosun'un kitabından alıntı yapan Dizdar, ''Kitapta, 'Hakimler karar verirken kendi vicdanı ile kanunların dışında hiçbir etki altında kalamazlar. Eğer kalırlarsa verilecek karar adil olmaz' deniyor. Yargıçlar arasında birlik olması gerektiğini söylüyor. Oysa sizin muhalefet olmanız yargı birliğini bozuyor. Geçen ara kararda yüzünüzden sizin ne kadar üzgün olduğunuzu anladım. Sizin yüzünüz, sanıklar ile avukatlara gereksiz umut veriyor. Siz, bizim zayıf noktamız oldunuz. Biz hukuk mücadelesi vermek istiyoruz, ama sizin varlığınız mücadele isteğimize engel oluyor. Siz çekilin ki biz de üç yargıca karşı mücadele edebilelim'' diye konuştu. Bunun üzerine Mahkeme Heyeti Başkanı Köksal Şengün ''Size öyle geliyor'' dedi. Buranın heyet mahkemesi olduğunu, herkesin aynı düşüncede olmasının beklenemeyeceğini ifade eden Şengün, muhalif görüşlerin de olabileceğini kaydetti. Dizdar ise 24 hafta boyunca muhalefet olunamayacağını savunurak, Şengün'ün çekilmesini istedi. Taleplerin ardından görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel, sanıklardan Mustafa Dönmez'in Zir Vadisi uydu kayıtlarının istenmesine ilişkin talebi üzerine TÜBİTAK'a yazı yazılarak, uydu kayıtlarının hangi kurumdan istenebileceğinin belirlenip, kazı öncesi Zir Vadisi'yle ilgili son bir aylık uydu kayıtlarının bu kurumdan istenmesini talep etti. Verilen aranın ardından, sanık ve avukatların taleplerine ilişkin alınan ara kararlar, üye hakim Sedat Sami Haşıloğlu tarafından açıklandı. Buna göre sanık ve avukatların taleplerinin celse arasında değerlendirilmesine karar veren mahkeme heyeti, Albay Cengiz Köylü dışındaki 26 tutuklu sanığın bu hallerinin devamını kararlaştırdı. Davaya 28 Mart 2011 tarihinde devam edilecek. Bu arada, Mahkeme Heyeti Başkanı Köksal Şengün'ün, Mustafa Balbay ve Tuncay Özkan'ın da aralarında bulunduğu tutuklu 20 sanığın tahliye edilmesi yönünde oy kullandığı görüldü.

