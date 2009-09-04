Ergenekon'da Danıştay dosyası sil baştan

1. Ergenekon Davasının görüldüğü mahkeme, aldığı ara kararlarla, Danıştay dosyasını sil baştan incelemeye aldığını gösterdi. Danıştay'daki ve çevre binalardaki tüm kamera kayıtlarını isteyen mahkeme, Danıştay sanıklarının ayrıntılı telefon kayıtlarını da istedi. Bütün bunlar, Danıştay dosyasının iyice araştırma yapılmadan sonuçlandırıldığını gösteriyor.

Mahkeme Heyeti, Danıştay binasının ve bina çevresindeki tüm kamera kayıtlarının mahkemeye gönderilmesini istedi. Danıştay Dosyası sanıklarının olaydan önce Ankara'da kaldıkları otellerde yaptıkları telefon görüşmeleri de incelenecek.

500 bin dolar karşılığında Cumhuriyet Gazetesine atılmak üzere 3 el bombası aldığını öne süren Osman Yıldırım'ın ifadesi doğrultusunda, Muzaffer Tekin, Oktay Yıldırım, Rasim Görüm, Fikri Karadağa ve Veli Küçük'ten ele geçen cep telefonlarına ilişkin dökümlerde istenen belgeler arasında yer aldı.

Mahkeme Danıştay Davasını sil baştan ele alması, ayrıntılı şekilde raporlar istemesi, Ankara'da dosyanın yeterince araştırılmadan karara bağlandığı iddialarını güçlendiriyor. Ayrıca, 1. Ergenekon Davası sanıklarının gerçekleştirildiği öne sürülen tek eylem olan Danıştay baskını ile Ergenekon sanıkları arasındaki ilişki de ortaya çıkartılmaya çalışılıyor. Mahkeme Heyeti ayrıca, tek nüsha olarak eski Başbakan Mesut Yılmaz'da bulunan 1997 tarihli Susurluk Raporu ile, Tuncay Güney'e ait tüm soruşturma evrakının incelenmesine karar verdi. Bu inceleme sonucu güneyle ilgili yapılacak işlem belirlenecek