Ergenekon'da 'Cumhuriyet Evleri' sorusu

Ergenekon operasyonunda 'Karargâh Evleri'nden sonra yeni bir yapılanma iddiası ortaya çıktı. 12. dalgada gözaltına alınan öğrencilere 'Cumhuriyet Evi Projesi'yle ilgili sorular soruldu



Ergenekon soruşturmasındaki iddialardan biri olan ve Hava Kuvvetleri’ne uzanan ‘Karargâh Evleri’ örgütlenmesinden sonra, 12. dalgada gözaltındakilere yeni bir yapıyla ilgili sorular soruldu:

Cumhuriyet Evi. Gözaltına alınan Türkiye Gençlik Birliği üyesi ve Çağdaş Eğitim Vakfı’ndan (ÇEV) burs alan dört öğrenciye ‘Cumhuriyet Evi Projesi’ ile ilgili sorular soruldu. Bununla ilgili bilgilerin Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ndeki (ÇYDD) aramalarda ele geçirildiği belirtildi.



Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Türkiye Gençlik Birliği üyeleri olan öğrencilerden Ceren Ertürk, Sibel Karneci, Ayşe Ezgi Dilek ve Vahide Melis Yalçınlar’a savcılık sorgularında ‘Cumhuriyet Evi’ projesi hakkında bilgisi olup olmadığı yönünde sorular sorulduğu öğrenildi. ÇEV’den burs alan dört öğrencinin ise ifadelerinde, böyle bir yapılanmayı ilk kez duyduklarını söyledikleri öğrenildi. ‘Cumhuriyet Evi’ projesinin ÇYDD içerisinde kurulmuş bir hücre yapılanma olduğu iddia edildi.



Diğer yandan Prof. Dr. Ferit Bernay ve Prof. Dr. Osman Metin Öztürk’ün Emniyet’te susma haklarını kullandıkları belirtildi. Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran’ın ise Emniyet’te 56 sayfalık bir ifade verdiği öğrenildi.



68’liler Birliği Vakfı Genel Sekreteri avukat Namık Kemal Boya’ya da Talat Paşa komitesi ile ilgili sorular yöneltildi. Boya’ya, Ergenekon davasında yargılanan İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve diğer İşçi Partili sanıkları tanıyıp tanımadığı soruldu. Eski ve faal rektörlere 23 Ekim 2003’te YÖK yasasının protesto edildiği ve ‘Ordu Göreve’ pankartının açıldığı Ankara’daki eylem soruldu. ‘Ordu göreve’ pankartının açıldığı bu eylemin Ergenekon’un tarafından ‘tahrik’ amacıyla düzenlendiği iddia edildi.

