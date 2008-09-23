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Politika

Ergenekon’da 5 gözaltı daha

Ergenekon soruşturması kapsamında İstanbul’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda ilk belirlemelere göre 5 kişi gözaltına alındı.

23 Eylül 2008 03:00

Ergenekon soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul ve Ankara'daki bazı adreslere yapılan eş zamanlı operasyonlarda, ilk bilgilere göre 5 kişi gözaltına alındı.

Sabah erken saatlerde başlayan operasyonlarda şüphelilerin evlerindeki aramaların devam ettiği öğrenildi. İstanbul ve Ankara'da gözaltına alınan şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilmesi bekleniyor.   

Edinilen ilk bilgilere göre, gözaltına alınan şaphelilerin arasında gazeteci Tuncay Özkan'ın da bulunduğu, Özkan'ın İstanbul Bebek'teki evinde gözaltına alındığı öğrenildi.


Tuncay Özkan, gözaltına alındı

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