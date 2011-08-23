-''Ergenekon''da 4 tutuklama İSTANBUL (A.A) - 23.08.2011 - ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında mahkemeye sevk edilen ve aralarında İşçi Partisi (İP) Genel Başkanı ve birinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanığı Doğu Perinçek'in oğlu Mehmet Perinçek'in de bulunduğu 4 kişi tutuklandı. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde ''Ergenekon'' soruşturmasını yürüten özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Cihan Kansız tarafından ifadelerinin alınmasının ardından tutuklanma istemiyle İstanbul Nöbetçi 12. Ağır Ceza Mahkemesine sevk edilen 4 kişinin sorgusu tamamlandı. Nöbetçi hakimlik, İP Genel Başkanı ve birinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanığı Doğu Perinçek'in oğlu Mehmet Perinçek, İP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bedri Gültekin, İP İstanbul İl Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Erkan Önsel ile Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Turhan Özlü'nün tutuklanmasına karar verdi. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan 5 kişi de savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı.