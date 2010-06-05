Ergenekon'da 4 tutuklama 2 tahliye

T24 - "Ergenekon" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 6 kişiden, İşçi Partisi (İP) Genel Başkan Yardımcısı avukat Mehmet Cengiz'in de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklandı. İkinci "Ergenekon" davasının tutuklu sanıklarından, Astsubay Ali Oktay Şahbaz'ın da tahliyesine karar verildi.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz tarafından sorgulandıktan sonra tutuklanmaları istemiyle İstanbul Nöbetçi 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen avukatlar Mehmet Cengiz, Ali Hadi Emre, Tülay Bekar ve Kutbettin Kaya'nın tutuklanmasına karar verildi.

Mahkeme, emekli Albay Canfer Balçık ve Türkiye Atletizm Federasyonu Asbaşkanı Hüseyin Yıldırım'ı ise adli kontrol uygulanmak suretiyle serbest bıraktı.

2. Ergenekon davası: 1 tahliye kararı

İkinci "Ergenekon" davasının tutuklu sanıklarından, Astsubay Ali Oktay Şahbaz'ın da tahliyesine karar verildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, sanık ve avukatlarıntaleplerine ilişkin görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel, tutuklu sanık Mustafa Dönmez'in talebi doğrultusunda Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yazı yazılarak, Ankara Zir Vadisi'ndeki kazılar konusunda jeolojik rapor alınıp alınmadığının sorulmasını istedi.

Pekgüzel, dosyada şikayetçi olarak yer alan Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Ali Balkız ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Kazım Genç'in avukatının davaya katılma talebiyle ilgili olarak, iddianamede bu kişilerin şikayetçi olarak gösterilmeleri, iddianame ve dosya kapsamındaki açıklamalara göre suçtan zarar görme ihtimalleri dikkate alınıp, talebin kabulünü istedi.

Savcı Pekgüzel, tutuklu sanıklar Hüdayi Ünlüer ve Muzaffer Öztürk'ün de tahliyesini talep etti.

Duruşmada verilen aranın ardından, taleplere ilişkin mahkeme heyetince alınan kararlar, üye hakim Sedat Sami Haşıloğlu tarafından açıklandı. Buna göre, sanıklar ve avukatların yazılı ve sözlü talepleri konusunda tutanaklar hazırlandıktan sonra, celse arası değerlendirilerek karar verilmesine hükmedildi.

Dosya kapsamı, delil durumu ve suç vasfının değişme ihtimalini dikkatealan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Astsubay Şahbaz'ın tahliyesine karar verdi.Şahbaz hakkında yurt dışına çıkış yasağı da koyan mahkeme, diğer 36tutuklu sanığın bu hallerinin devamını kararlaştırdı.

Mahkeme Heyeti Başkanı Köksal Şengün'ün, Mustafa Balbay ile Tuncay Özkan'ın da aralarında bulunduğu tutuklu 23 sanığın tahliye edilmeleri yönünde oykullandığı görüldü.

Duruşma, 10 Ağustos Salı günü saat 09.00'a ertelendi.





