-ERGENEKON'DA "DANIŞTAY"LA İLGİLİ YENİ İDDİA İSTANBUL (A.A) - 26.08.2010 - Birinci ''Ergenekon'' davası kapsamında tanık olarak dinlenilen avukat Teoman Ekşioğlu, Danıştay saldırısının çok şahsi bir mesele olarak görünmediğini belirterek, ''Alparslan Arslan'a olaydan önce kimyasal bir madde verilmiş olabilir. Arslan, çevresinde karizma, lider bir insandır. Onun cesaretini görüp kullanmış olabilirler'' dedi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde oluşturulan salonda görülen davada tanık olarak dinlenilen tutuklu sanık Alparslan Arslan'ın eski ev arkadaşı avukat Teoman Ekşioğlu'nun daha önce Ankara Emniyet Müdürlüğü ve savcılıkta verdiği ifadeleri okundu. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel'in sorularını cevaplayan Ekşioğlu, Arslan'ın alkol kullanmadığını, dini bütün bir insan olduğunu belirterek, Arslan'ın öğrenci lideri olduğunu, ''reis'' diye tanıştırıldığını, okulda bir iki kez karşıt görüşlü öğrencilerle kavgaya karıştığını gördüğünü kaydetti. Savcı Pekgüzel'in ''Süleyman Esen'in reisliği var mıydı? Esen'in, Arslan'ın üzerinde bir konumu var mıydı?'' diye sorduğu Ekşioğlu, ''Esen'in, Arslan'ın üzerinde bir konumu yoktu. Arslan'ın, belki Esen üzerinde bir konumu olabilir'' karşılığını verdi. Pekgüzel'in, ''Arslan'ın ev aramasında 6 adet Aydınlık Dergisi, 2 adet Türksolu Dergisi ve Türkeli Dergisi ele geçirilmiş. Sizin kaldığınız dönemde bu dergileri evde gördünüz mü, kim okurdu?'' sorusuna Ekşioğlu, ''Aydınlık Dergisini evde görmüştüm. Arslan, araştırmacı bir insandı. Belki düşmanını tanımak için okumuş olabilir ama okurken görmedim. Bizim evde her türlü kitap ve dergi bulunurdu. Türksolu Dergisini de Arslan alıyordu. Türkeli Dergisini görmedim'' diye cevap verdi. -''ARSLAN'DA SİLAH GÖRMEDİM''- Ekşioğlu, Alparslan Arslan'da silah görmediğini, Arslan'ın avukat olmasına rağmen silah ruhsatı bulunmadığını, almak için teşebbüs bile etmediğini bildirdi. Vatansever Kuvvetler Güç Birliği'nin İstanbul'daki bir toplantısına katıldığını belirten Ekşioğlu, avukat Adnan Güleç'in yanında birliğe ilişkin broşür gördüğünü ve nedir diye merak ettiği için gittiği toplantının normal bir salonda yapıldığını, kapısında çelenklerin olduğunu, gizli bir tarafının bulunmadığını anlattı. Savcı Pekgüzel'in, ''21 Mayıs 2006'da Alparslan Arslan'a silah verdiği iddia edilen Nejat Uysal'a 'etraf durulunca Alparslan'a içki içiyor diyenlere, kapıcıya, yöneticiye uğramak lazım' diye bir mesaj atmışsınız. Açıklar mısınız? İfadelerini değiştirmeleri konusunda baskı mı yapacaktınız?'' sorusu üzerine Ekşioğlu, ''Biz Alparslan ile ağabey kardeş gibiydik. O an bir kızgınlıkla Nejat'a öyle bir mesaj attım. Kendisini sevdiğim için, yalan haber olduğu için kızdım. Baskı yapmayacaktık. 'Doğru beyan verin' şeklinde olabilir. Alparslan Arslan, hiç içki içmedi. Alkole karşı olduğunu biliyorum. Sadece sigara içerdi'' dedi. Pekgüzel'in, ''Sizin Danıştay ve Cumhuriyet Gazetesi saldırılarından haberiniz var mıydı?'' sorusu üzerine Ekşioğlu, ''Haberim olsaydı, kendisini kesinlikle durdururdum. Bir şekilde bir odaya kilitleyip durdururduk. Arslan, savaşçı ruhlu bir insandır ama eminim şu anda pişmandır'' şeklinde konuştu. Savcı Pekgüzel'in, ''Arslan, Cumhuriyet Gazetesine ilk bombanın atıldığı 5 Mayıs 2006'da 2 defa sizi aramış. İkinci bombada 10 Mayısta size 13 mesaj atmış. Üçüncü bombada 11 Mayısta 4 tane mesaj atmış. Danıştay saldırısından bir gün önce 15 Mayısta da size 5 mesaj atmış. Bu konulardan size hiç bahsetmedi mi?'' şeklindeki sorusu üzerine Ekşioğlu, ''Tuhaf mesajlar gelirdi. Aradığımda da ya cevap vermezdi ya da telefonda gülerdi. Ben de Orhan Kadı'ya sordum. Bir tuhaflık vardı konuşma şeklinde ve tavrında. Arslan, o dönem 5-6 yıldır hiç görüşmediği arkadaşlarına da mesaj atmış, görüşmüş. 'Alparslan bizi 5 yıl sonra aradı' diyenlerin olduğunu duydum'' dedi. Savcı Pekgüzel'in, ''Sizce bu olay nasıl bir mesele?'' demesi üzerine Ekşioğlu, ''Çok şahsi bir mesele gibi görünmüyor. Çok siyasi derinliği olan bir mesele gibi de görünmüyor. Her yere çekilebilir. Alparslan Arslan'a olaydan önce kimyasal bir madde verilmiş olabilir. Kim vermiştir bilemem. Herkesten gelebilir. Alparslan, çevresinde karizma, lider bir insandır. Onun cesaretini görüp kullanmış olabilirler'' diye konuştu.