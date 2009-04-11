Ergenekon'da 3. iddianame yolda

Ergenekon soruşturmasında üçüncü iddianamenin yazılmasına başlandı. Ergenekon soruşturmasının 3. iddianamesinde örgütün hücre yapılanması ele alınıyor.



Ergenekon soruşturmasına ilişkin üçüncü iddianamenin yazılmasına başlandığı öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanacak üçüncü iddianamede eski Özel Harekât Daire Başkan Vekili İbrahim Şahin ve özel harekatçı polisler ile İşçi Partisi'ne bağlı Karargâh Evleri'yle bağlantılı olduğu iddia edilen muvazzaf subaylar ve köy korucuları şüpheli olacak.



Ankara Gölbaşı'ndaki evinde suikast planları bulunan İbrahim Şahin ekibi ile Karargâh Evleri'ne bağlı muvazzaf subayların da örgütün farklı hücre yapılanmaları olarak iddianamede yer alacağı iddia edildi.



Terör örgütü olduğu iddia edilen Ergenekon soruşturmasına ilişkin ilk davada yargılama sürüyor. 1913 sayfalık 2. iddianamede yer alan 18'i tutuklu 56 sanık ise 20 Temmuz 2009'da hakim karşısına çıkacak. İkinci iddianamenin sanıkları daha mahkemeye çıkmadan soruşturmayı yürüten savcılar üçüncü iddianame için harekete geçti. Yeni iddianamede, Ocak, Şubat ve Mart 2009'da yapılan operasyonlarda gözaltına alınan zanlılar yer alacak. Üçüncü iddianamede çok önemli isimler yer alıyor. İbrahim Şahin ve Yarbay Mustafa Dönmez'de ele geçirilen onlarca bomba Ergenekon'un silahları olarak iddianamede yer alacak.



7 Ocak 2009'da yapılan operasyonda Karargâh Evleri yapılanmasının başında olduğu gerekçesiyle tutuklanan Albay Cengiz Köylü, Albay Mustafa Koç, üsteğmenler Taylan Özgür Kırmızı, Muhammed Sarıkaya ile evinde cephanelikler ele geçirilen Yarbay Mustafa Dönmez bu iddianamede yer alacak.



22 Ocak 2009'da gözaltına alınanlar arasında bulunan Teğmen Emre Baltacı, Tuzla'da görevli Jandarma Teğmen Onur Özdemir ile Teğmen Cihan Arık'la birlikte 7 muvazzaf subay şüpheli de iddianamede olacak diğer zanlılar. İbrahim Şahin ekibi olarak gözaltına alınan Elazığ Özel Harekat Şube Müdürü Ayhan Atabek, Antalya Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli Emniyet Amiri Servet Kaynak ile diğer polisler Fahri Süslü, Muhterem Bağcı, Bülent Güngördü, Mehmet Dalagan, Kenan Temur, Zerran Atik, Kemalettin Balcı ve Murat Çavdar da örgüt üyeliği suçlamasıyla şüpheli.



Türk Metal Sendikası eski Başkanı Mustafa Özbek de tutuklu şüpheliler arasında. Eski MGK Genel Sekreteri Erdal Şenel tutuksuz şüpheli olarak iddianamede yer alırken, evi aranan Yargıtay eski Başsavcısı Sabih Kanadoğlu ve savcılıkça ifadelerinin alınmasından sonra serbest bırakılan emekli orgeneraller Tuncer Kılınç ve Kemal Yavuz'un iddianamede yer alıp almayacağı bilinmiyor. Son olarak Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınan köy korucuları Köçero Saluci ve Ramazan Erkan da üçüncü iddianamenin şüphelisi.

