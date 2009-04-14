Aydanı Engin: Bir umudu piç etmek...

Türkan Saylan: Gandhi ödüllü, insanlığa adanmış bir hayat

Mehmet Haberal kimdir?

Orgeneral Saygun'dan Cerrah'a ziyaret

Saylan, 'bir gece gözaltına alınabiliriz' demişti

2. iddianamede Prof. Saylan ve Prof. Haberal nasıl geçiyor?

Ergenekon'da 12. dalga - FOTOGALERİ

Prof. Haberal'ı Demirel uğurladı

Haberal duş alıyordu

'Ameliyatım var' dedi, izin verilmedi

'Atatürk Cumhuriyeti'ne yakışmıyor'

Kampus girişinde sıkı kontrol



Yayın akışı devam etti

Patalya Otel de arandı



‘Ecevit’e iş göremez raporu verecekti’ iddiası



Hilmioğlu ve Manisalı da gözaltında

'Baba Beni Okula Gönder'e de gözaltı

68’liler Birliği Vakfı Başkanı gözaltında

Giresun Üniversitesi Rektörü de emniyette

Haberal, örgüt üyesi şüphesiyle alındı



Saylan’ın evi de arandı

ÇYDD merkez ve şubeleri

Çağdaş Eğitim Vakfı da arandı



Eski Rektör Yurtkuran'ın evinde arama

Eski 19 Mayıs Üniversitesi Rektörü de gözaltında

Operasyonu Çolakkadı yönetiyor

İstanbul'da gözaltına alınanlar

Van Barosu Başkanı: Hiç kimse yargının üstünde değildir

Ergenekon’un 'yargı' ayağı soruşturuluyor

Ergenekon sanıklarına kiralık kasa takibi

Başkent Üniversitesi Senatosu: Haberal'ın arkasındayız

Ergenekon soruşturmasının 12’nci dalgası sabah 05.30’da (13 Nisan 2009) başladı. Operasyonlar Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal ile Kanal B televiyonunda yapılan aramalarla duyuldu. Operasyonun bu ayağında, ÇYDD şube temsilcileri ile bazı akademisyenler hazır bulundu.Aramalar, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın evinde ve Haberal'a ait Kanal B televizyonunda eş zamanlı olarak yapıldı.Haberal'ın evinin bulunduğu Çayyolu Mutlukent 11. Cadde'deki arama nedeniyle cadde jandarma ekiplerince araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Ekipler geldiği sırada Haberal'ın duş aldığı bildirildi. Haberal’ın evinde 2 saat süren aramadan sonra teslim tutanağı düzenlendi.Prof. Dr. Haberal’ın evinde el konulan belgelerin, katıldığı televizyon programlarına ait CD-DVD kayıtlarının yanı sıra birkaç kişisel dosyadan oluştuğu bildirildi. Haberal'ın bilgisayar hard disklerinin kopyalandığı ve dizüstü bilgisayarına da el konulduğu belirtildi.Organ nakli konusunda Türkiye'de ilklere imza atan Prof. Haberal'ın, aramalar sırasında polis memurlarına ameliyat olması gereken ve ameliyat ettiği hastalarının olduğunu, ilgilenmesi gerektiğini ifade ettiği öğrenildi. Ancak polisin, böyle bir izin verilemeyeceğini ilettiği kaydedildi.Aramalar sırasında MHP Ankara Milletvekili Deniz Bölükbaşı'nın da Haberal'ın evinde olduğu anlaşıldı. Başkent Üniversitesi çalışanları da servis araçlarıyla evin bulunduğu sokağın girişine geldiler.Haberal, işlemlerin tamamlanmasından sonra evden çıkarılırken, çevrede toplananlar alkışlı protesto eyleminde bulundular. Haberal, adliyeye getirilişinde, "Yapılanlar Atatürk Cumhuriyeti'ne yakışmıyor" dedi. Gözaltına alınan rektör daha sonra İstanbul'a götürüldü.Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Esenboğa Havalimanı’na gelerek geçmiş olsun dileklerini ilettiği Haberal'a bazı şeyler söyledi ve kendisini İstanbul'a uğurladıAramalar sırasında Kanal B televizyonunun da içerisinde bulunduğu Başkent Üniversitesi Kampüsü girişinde üniversiteye ait özel güvenlik görevlileri tarafından kontrol noktası oluşturuldu. Kontrol noktasına geenp Başkent Üniversitesi barkodu bulunmayan araçlar ile basın mensupları kampüse alınmadı.Kanal B televizyonu yetkilileri emniyetin yayın akışına müdahale etmediğini ifade ettiler. Aramalar nedeniyle televizyona yayın akışını sürdürebilecek sayıda eleman alınırken, bilgisayar hard disklerinin kopyalarının alındığı bildirildi.Ergenekon soruşturması kapsamında Başkent Üniversitesi Rektörlüğü'nün yanı sıra yine Başkent grubuna ait olan Kızılcahamam'daki Patalya Otel'de de arama yapıldı. Otelin, bazı emekli generaller ile siyasilerin katıldığı toplantılar nedeniyle Ergenekon soruşturması kapsamına girdiği belirtildi.Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haberal’ın, 2002 yılında dönemin Başbakanı Bülent Ecevit’in rahatsızlandığı sırada kendisine “iş göremez” raporu vermeye çalıştığı öne sürülmüştü.Ecevit’in korumalığını yapan ve daha sonra DSP’den milletvekili seçilen Recai Birgün, o dönemde Haberal’ın Ecevit hakkında iş göremez raporu düzenleyeceği yolunda duyumlar aldıklarını belirterek Başkent Hastanesi ile bütün ilişkilerini kestiklerini açıklamıştı. Başkent Hastanesi’nde iyileşmesinin mümkün olmadığı söylenen Ecevit evine gitmiş ve daha sonra görevinin başına dönmüştü.Haberal ile aynı sıralarda eski İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu da gözaltına alındı.Bu arada İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden emekli olan olan Prof. Dr. Erol Manisalı'nın evi de arandı. Aramanın saat 14.40 sıralarında sona ermesinin ardından Manisalı da gözaltına alındı.Manisalı'nın evinden 2 çuval içinde evrak ve bir valiz alınarak emniyete götürüldü.Operasyon kapsamında, Milliyet gazetesinin Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin de desteğini alarak gerçekleştirdiği "Baba Beni Okula Gönder" kampanyasını yürüten Doğan Gazetecilik İcra Kurulu Üyesi Tijen Mergen de gözaltına alındı. Mergen, okula gönderilmeyen binlerce kız çocuğu için yaptırılan yurt binaları ve dersliklerin çoğunun açılışını, aralarında hükümet üyeleri ve valilerin de bulunduğu davetlilerle birlikte yapmıştı.68'liler Birliği Vakfı Başkanı Sönmez Targan ile vakfın Genel Sekreteri Namık Kemal Boya da Ergenekon'un 12. operasyonu kapsamında gözaltına alındı.Targan, yaptığı yazılı açıklamada, Ergenekon davasının bu dalgayla yeni bir boyut kazandığını kaydederek, şunları ifade etti:"İçlerinde vakfımız Genel Sekreteri Namık Kemal Boya'nın da bulunduğu çok sayıda aydın, bilim insanı, sivil toplum kuruluşları yöneticisinin evlerinde aramalar yapılırken kimileri de gözaltına alınmış bulunmaktadır. Hiçbir çağdaş hukuk devletinde olması dahi düşünülemeyen böylesi bir uygulama Türkiye'nin bir polis devleti olmasına doğru gidişinin açık ve net göstergesidir."Soruşturma kapsamında odasında aramalar yapılan Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Metin Öztürk gözaltına alındı.Emekli bir asker olan Osman Metin Öztürk, 18 Mart 2008 tarihinde, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle üniversitede düzenlenen bir konferansta, Ergenekon davası sanığı Veli Küçük ile yaptığı görüşmeler nedeniyle kendisinin de Ergenekon soruşturması içine çekilmek istendiğini açıklamıştı.Olağanüstü çağrıyla toplanan Başkent Üniversitesi Senatosu, yaptığı açıklamada Prof. Haberal'ın "Ergenekon terör örgütü içinde faaliyet yürütme, örgüt üyesi olma, örgüte yardım etme" şüphesiyle gözaltına alındığını açıkladı.Senato üyeleri, "Ergenekon kapsamında sadece kaçması önlenebilecek kişilerin değil, düşünebilen, üretebilen beyinlerin de tutuklandığını" söyledi.Prof. Dr. Haberal'ın bizzat girdiği böbrek, karaciğer ameliyatlarıyla birçok kişiye can verdiğine dikkat çekilen açıklamada, hukuk dışı uygulamaların nefretle kınandığı kaydedildi.Açıklamada, "Rektörümüzün arkasındayız. Çalışmalarımız aynen sürecektir" denildi.ÇYDD Genel Başkanı Türkan Saylan'ın Beşiktaş Arnavutköy Beyazgül Sokak'taki evine, sabahın erken saatlerinde gelen polisler, arama çalışması başlattı. Saylan, sabah 08.00 sıralarında CNN Türk’e yaptığı açıklamada “Evimde silah arıyorlar” dedi.ÇYDD'nin İstanbul Beyoğlu'ndaki genel merkezi ve Türkiye genelindeki şubelerinde de arama yapıldı. Şube merkezlerine sabah saatlerinde gelen polis ekipleri bazı illerde aramalarını sürdürüyor.Çağdaş Eğitim Vakfı'nın (ÇEV) İstanbul'daki genel merkezinde de arama yapıldı. ÇEV'in Taksim Kocatepe Mahallesi Feridiye Caddesi'ndeki binasına gelen polis, çevre güvenliğini aldıktan sonra arama çalışması başlattı.Bursa’da da Atatürkçü Düşünce Derneği Başkan Vekili ve eski Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mustafa Yurtkuran'ın evinde sabah polis arama yaptı. Yurtkuran daha sonra gözaltına alındı.Ergenekon soruşturması kapsamında eski Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Ferit Bernay'ın Kurupelit Yerleşkesi içindeki lojmanlarda bulunan evine saat 06.00’da gelen polis ekipleri arama yaptı.Lojmanların, O Blok 5. katında oturan Bernay'ın evinde arama yapıldığının duyulması üzerine bazı öğretim üyeleri evin önünde toplandı.Aramaları sükunet içinde izlediğini belirten Bernay bir süre sonra gözaltına alındı. İki dönem OMÜ Rektörlüğü yapan Bernay, halen OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görev alıyor.Arama ve operasyonların, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 250. maddesi uyarınca özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Turan Çolakkadı'nın koordinasyonunda Ergenekon soruşturmasını yürüten 5 savcının talebi ve özel yetkili mahkemenin kararıyla gerçekleştirildiği bildirildi.Ergenekon soruşturması kapsamında İstanbul'da gözaltına alınanlardan isimleri belli olan kişiler şöyle:Oya Kaynak, Özkan Akyol, Derviş Özçelik, İpek Mavili, Ali Naci Kılıç, Şener Korsan, Sibel Muşoğlu, Cihan Demirci, Ömer Sadun Okyaltırık, Bahriye Uğurel, Eda Yakmaz, Şükriye Varlık, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ayşe Yüksel, ÇYDD Pendik Şube Başkanı Şeyda Eşsiz, 68'liler Birliği Vakfı Başkanı Sönmez Targan, 68'liler Birliği Vakfı Genel Sekreteri Namık Kemal Boya