Ergenekoncular müneccim mi?

Ergenekon sanığı Şener Eruygur'da Temmuz 2008'de bulunan Dışişleri personeli hakkındaki fişleme CD'sinde 2009'daki atamalar bile var. Takvim uyuşmazlığı 'delillerle oynanıyor mu?' sorusunu akla getirdi.





Dışişleri Bakanlığı, Ergenekon soruşturması çerçevesinde hazırlanan 2. iddianamede yer alan, 105 mensubunun fişlendiği belgeyi yakın takibe alırken, belgenin basına yansıyan kopyasında ciddi ‘takvim uyuşmazlıkları’ tespit etti. İddianamede, eski Jandarma Genel Komutanı Şener Eruygur aleyhine deliller arasında yer alan ve 1 Temmuz 2008 günü Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Merkezi’nde bulunduğu belirtilen CD’de Eylül, Ekim, Kasım, Aralık 2008 ve Şubat 2009’da yapılmış 11 işlem olduğu tespit edildi.



Eruygur, Mahkemenin 29 Haziran 2008 tarihli yazısıyla 1 Temmuz 2008 günü gözaltına alınırken, ADD Genel Merkezi de aynı gün aranmıştı. Mart sonunda açıklanan 2. iddianamede de Eruygur aleyhine deliller anlatılırken, 05 numaralı CD’de ‘IRTBLR’ adlı bir klasörde ‘Dışişleri 1. xls’ dosyası olduğu belirtilerek, şöyle denildi:



“Dosya içerisinde Dışişleri Bakanlığı’nda çalıştığı ifade edilen 105 şahsın isimlerinin yazılarak, karşılarına ‘irtibat var, irtibata devam edilmeli, yardımcı oluyor, kadına çok düşkün, önü kesilebilir, korunmalı, her yönüyle güvenilir, bakanlıkta etkili, faydası oluyor, terfi için beklentileri var, desteklendi, kadınlarla ilişkileri kontrolsüz, destek vermiyor, önü açık değil, beklentisi yok, kullanılmaya müsait, içkiye düşkünlük sorun olabilir, İP ile ilişkileri kullanılabilir, köşkte başlaması sağlandı, yakın temasa devam, desteklenmeli büyükelçi olması temin edilmeli, temasların sıkılaştırılması lazım’ şeklinde nitelendirmelerin yapıldığı...”



Söz konusu liste bir süre sonra basına sızdı. Haberlerde, listedeki 75 diplomatın ismi, şu andaki görev yeri ve hakkındaki notlar detaylı bir şekilde yer aldı. Haberin ardından Dışişleri Bakanlığı mensuplarının tepkisi artınca harekete geçen kurum, basına yansıyan listedeki bilgileri incelemeye başladı.



Altı ay sonraki işlem nasıl var?



Çalışma sonucunda, 1 Temmuz 2008’deki aramada el konulduğu belirtilen ve içeriği basına yansıyan listedeki görev bilgilerinin, söz konusu diplomatların şu andaki mevcut görevlerini yansıttığı tespit edildi. Söz konusu tespitler arasında bulunan bazı diplomatların görev yerleri, 1 Eylül, 15 Ekim, 15 Kasım ve 1 Aralık 2008 ile 15 Şubat 2009 gibi tarihlerde değişmişti. Kaynaklar, söz konusu atamaların CD’nin bulunduğu tarihte belli olması ihtimalini değerlendirirken, “Bu mümkün değil. Mesela BM Daimi Temsilciliği’ne yapılan bazı atamalar, Türkiye Ekim 2008’de BM Güvenlik Konseyi üyesi seçildikten sonra gündeme geldi. Oradaki kadronun güçlendirilmesi kararlaştırıldıktan sonra yeni atamalar yapıldı. Bu isimlerin de o listede yeni görevleriyle yer alması garip bir durum” dediler.



Dışişleri Bakanlığı’nın resmi olarak “Yargıya yansıyan bir konuda açıklama yapmayacağız” açıklamasına karşın, belgeyle ilgili resmi inceleme yaptığı öğrenildi. ‘Dışişleri 1.xsl’ dosyasının Ergenekon iddianamesinin ek klasörleri içinde ‘devlet sırrı’ olduğu gerekçesiyle ‘boş’ bir şekilde yer alması dikkat çekti. (Radikal)

