Ergenekoncular Denktaş’ı da dinlemişler

Ergenekon'un KKTC buluşması!

‘Denktaş artık riziko’

20 milyon dolar

İran’da cinayet



Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan eski Türk Metal Sendikası Başkanı Mustafa Özbek’in evinde ve sendikadaki odasında ele geçen belgeler, Ergenekon terör örgütü içinde “Üst Kurul” adı verilen bir yapılanmanın varlığını ve bu kurulun örgüt elemanlarına yönelik iç bülten yayımladığını ortaya koydu.Belgelere göre KKTC’de seçimi etkilemek üzere Ada’ya çıkarma yapan örgüt, dönemin Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın da aralarında bulunduğu bazı kişilerin telefonlarını dinledi.Denktaş ve eski Başbakan Derviş Eroğlu hakkında soruşturma sürecinin başlamasına yol açan belgelere göre, 1998’de KKTC’de yapılacak seçimden bir süre önce kurul, örgüt elemanlarını Ada’ya gönderdi.İç bülten adı verilen yazışmalara göre, kurul Denktaş için, oğlu Serdar Denktaş’ı desteklemesi nedeniyle “Türkiye için artık riziko olmaya başlamıştır” deniliyor.2000’de Denktaş’ın yerine cumhurbaşkanı seçilmesi en uygun ismin Derviş Eroğlu olduğu değerlendirilen bültenlere göre, 1998 seçimi büyük önem taşıyordu ve örgüt bu doğrultuda Rauf Denktaş’ın bile telefonlarını dinledi.Örgüt, Denktaş’ın aracından, kendisine destek veren işadamlarının listesini de çaldı ve bültenlerde “Bizzat cumhurbaşkanının aracından alınan liste” ifadeleri kullanıldı.Bültende, Serdar Denktaş’ın bir paşayla yaptığı konuşma da yer alıyor. Buna göre paşa, Denktaş’a “Acilen görüşelim. Siz bu insanları ve yapabileceklerini tasavvur dahi edemezsiniz. Bunlar bir yere ayak bastıklarında yukarısının her şeyden haberi vardır.Bu insanlar, her ne kadar bize yukarıdan ‘dinleme için gelmişler’ mesajı gelmiş de olsa da, iğneden urgan, kuru tahtadan gemi inşa ederler” diyerek şahsi desteğini çektiğini bildiriyor.Denktaş’ın, “Demek vahim insanlar. Bunlarla dostluk kuramaz mıyız? Bir yemek daveti ile” sözlerine de paşa, “Beyefendi siz ne yapıyorsunuz? O insanlar bunu dünyada yutmaz. Bir ara gelin de yetkilerini anlatayım da durumun dehşetini siz görün” diyor.Bültenlerde Ada’nın çeşitli bölgelerinde “dinleme” istasyonları kurulduğu, önceki seçimlerde Denktaş’ın maddi desteğe alıştırdığı Kıbrıs halkının para istediği, bu konuda nihai karar çıkmadığı için ekiplere dönme talimatı verilirken, Özbek’in devreye girdiği de belirtiliyor. “Operasyonun şalterine Özbek basmıştır. Derhal örtülüden 1 milyon dolar sevk edilmiştir” denilen yazışmalara göre, Ada’ya farklı tarihlerde 20 milyon dolar geldiği kaydediliyor.Özbek’in evinden çıkan, Özbek’e hitaben yazılmış bir mektupta da eski İran Çalışma Bakanı Daryuş Forubar’ın Abdullah Öcalan’la yaptığı görüşmelerin dinlemeye takıldığı, bunun üzerine bölgeye bizzat “Başkanın” gittiği ve Forubar’ın öldürüldüğü bilgisi de yer aldı.Mustafa Özbek’in evinde ele geçirilen evrakın arasında, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın nüfus kayıt örneği ile eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt’ın Sabetay olduğu iddiasını içeren belgeler de çıktı.