'Ergenekoncu' sözü iftira sayılıp dava açıldı

AKP yanlısı olduğu öne sürülen Memur Sendikaları Konfederasyonu'na (Memur-Sen) bağlı Kamu Büro Çalışanları Sendikası (Büro Memur-Sen) yöneticileri, sendikal rekabete girdiği milliyetçi Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu'na (Türkiye Kamu-Sen), internet sitelerinde yayımladıkları yazıda, “Kamu-Sen'in Ergenekon'la bağlantısı mı var” deyince mahkemelik oldu.



Kamu Sen’in şikâyetini kabul eden savcılık yedi sendikacı hakkında ‘iftira ve hakaret’ten dava açtı.



Büro Memur-Sen, 1 Temmuz 2008’de kendi internet sitesinde Şener Eruygur’un öncülüğündeki Ulusal Birlik Hareketi Platformu’nun toplantısına evsahipliği yapan Türkiye Kamu-Sen aleyhinde, ‘Kamu-Sen’in Ergenekon’la Bağlantısı Var mı?” başlıklı yazı yayımlandı. Bu yazıdan iki gün sonra Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nda şikâyetçi oldu. Başsavcılık, şüphelilerin suç işlediğini kaydederek, 29 Ocak 2009’da hazırladığı iddianamede şu ifadelere yer verdi:



“Kesinleşmiş bir mahkeme kararı olmadan Ergenekon adlı ‘soruşturma’ ile ilgilendirilmesi tarafsız haber anlayışından çıkıp Kamu-Sen ve Genel Başkanı’nı henüz soruşturma aşamasındaki çeteyle aynı kefeye koyduğundan...”

Başsavcılık, yedi sendikacı hakkında ‘hakaret ve iftira’tan altı yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Dava Ankara 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.











