T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ergenekon'a terör örgütü demek yasak

13. Ağır Ceza Mahkemesi aldığı ara kararla Ergenekon Davasında 'terör örgütü' ifadesini yasakladı

28 Nisan 2009 03:00

13. Ağır Ceza Mahkemesi aldığı ara kararla Ergenekon Davasında 'terör örgütü' ifadesini yasakladı

13. Ağır Ceza Mahkemesi, Ergenekon soruşturması ile ilgili aldığı ara kararda 'Ergenekon'a terör örgütü demeyin' uyarısı yaptı. Konuyla ilgili alınan kararı basın bürolarına gönderen mahkeme açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Mahkememizin dava dosyası ve 23.01.2009 tarihli aldığı ara kararı... Dava dosyası açılıncaya kadar Ergenekon terör örgütü isimli herhangi bir örgütün olup olmadığı ilgili birimlerden sorulmuş ve bulunmadığı yönünde cevap verildiği anlaşılmıştır. Bu halde böyle bir örgütün varlığı ancak yargılama sonunda açıklığa kavuşacağından böyle bir örgütün var olduğu yönündeki ifadeler yerine 'iddia olunan' tabirinin kullanılması konusunda Emniyet Genel Müdürlüğü resmi web sitesi, yazılı ve görsel basın yayın organları ve TİB Başkanlığı nezdinde gerekli yasal girişimin yapılmasına karar verilmiştir... '

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24