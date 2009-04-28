Ergenekon'a terör örgütü demek yasak

13. Ağır Ceza Mahkemesi aldığı ara kararla Ergenekon Davasında 'terör örgütü' ifadesini yasakladı



13. Ağır Ceza Mahkemesi, Ergenekon soruşturması ile ilgili aldığı ara kararda 'Ergenekon'a terör örgütü demeyin' uyarısı yaptı. Konuyla ilgili alınan kararı basın bürolarına gönderen mahkeme açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



'Mahkememizin dava dosyası ve 23.01.2009 tarihli aldığı ara kararı... Dava dosyası açılıncaya kadar Ergenekon terör örgütü isimli herhangi bir örgütün olup olmadığı ilgili birimlerden sorulmuş ve bulunmadığı yönünde cevap verildiği anlaşılmıştır. Bu halde böyle bir örgütün varlığı ancak yargılama sonunda açıklığa kavuşacağından böyle bir örgütün var olduğu yönündeki ifadeler yerine 'iddia olunan' tabirinin kullanılması konusunda Emniyet Genel Müdürlüğü resmi web sitesi, yazılı ve görsel basın yayın organları ve TİB Başkanlığı nezdinde gerekli yasal girişimin yapılmasına karar verilmiştir... '

