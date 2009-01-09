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Ergenekon'a takılan askerler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gözaltı emirleri 9 ve 10. dalgada muvazzaf subaylara da yöneldi

09 Ocak 2009 02:00

 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gözaltı emirleri 9 ve 10. dalgada muvazzaf subaylara da yöneldi.

İlk kez muvazzaf subayların gözaltına alındığı operasyonun 9. dalgasında, İstanbul Başsavcılığı'nın bir askeri öğrenci ve beş teğmen hakkında verdiği talimat doğrultusunda gözaltına alınanlardan dört teğmen tutuklandı.
Soruşturma kapsamında bugüne kadar haklarında gözaltı kararı alınan emekli ve muvazzaf subayların isimleri şöyle:

Generaller: Emekli Orgeneral Şener Eruygur, emekli Orgeneral Hurşit Tolon, emekli Orgeneral Kemal Yavuz, eski MGK Genel Sekreteri, emekli Orgeneral Tuncer Kılınç, eski Genelkurmay Hukuk Müşaviri, emekli Tuğgeneral Erdal Şenel, emekli Tuğgeneral Veli Küçük, emekli Tuğgeneral Levent Ersöz.

Albay ve yarbaylar: Cengiz Köylü (albay), Cihandar Hasan Hanoğlu (albay), Mustafa Dönmez (yarbay), Fikri Karadağ (emekli albay), Tanju Güvendiren (Eski Askeri Yargıtay üyesi, emekli albay), Atilla Uğur (emekli albay), Arif Doğan (emekli albay), Levent Göktaş (emekli albay), Hüseyin Vural (emekli albay), İlyas Çınar (emekli albay), Atilla Uğur (emekli albay).

Diğer rütbeliler: Erbay Çolakoğlu (deniz binbaşı), Muhammed Sarıkaya (üsteğmen), Zekeriya Öztürk (emekli binbaşı) Rafet Arslan (emekli binbaşı), Kemal Şahin (emekli binbaşı), Fikret Emek (emekli binbaşı), Muzaffer Tekin (emekli yüzbaşı), Gazi Güder (emekli yüzbaşı), Oktay Yıldırım (emekli astsubay), Mahmut Öztürk (emekli astsubay), Orhan Tunç (emekli astsubay), Muhammet Yüce (emekli uzman çavuş).

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