Ergenekon'a futbol camiasından gizli tanık

T24 - Ergenekon soruşturmasında sürpriz bir isim gizli tanık oldu. Kendi isteği ile Ergenekon savcısı Cihan Kansız’a ‘gizli tanık’ sıfatıyla ifade veren isim futbol camiasından...

Milliyet'te Selahattin Günday imzasıyla yayımlanan habere göre, bu sürpriz gelişme geçtiğimiz haftalarda yaşandı. Türk futbol camiasının yakından tanığı bu isim Ergenekon savcısı Cihan Kansız’dan bir talepte bulundu. Savcı Cihan Kansız’a ‘gizli tanık’ olarak ifade vermek isteyen, sürpriz ismin talebi kabul edildi.

Cezaevinde tutuklu bulunan isim, savcı Cihan Kansız’ın talimatı ile ring aracı ile gizli bir şekilde Beşiktaş’taki İstanbul Adliyesi’ne getirildi. Ergenekon savcısı Kansız’ın odasına çıkarılan gizli tanık, yaklaşık 2 saat ifade verdi.

”Futbolda şike” davası kapsamında yaklaşık 8 ay tutuklu kaldıktan sonra 25 Şubat’ta tahliye edilen Fenerbahçe Spor Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu da 14 Mart’ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Fikret Seçen ile 1 saatlik bir görüşme yapmıştı.