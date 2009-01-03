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Ergenekon şüphelisi Çömez’in adı caddeye verildi

Ergenekon Operasyonu'nda aranırken yurtdışına kaçan eski AKP milletvekili Çömez’in adı, Manyas'ta bir caddeye verildi

03 Ocak 2009 02:00

Ergenekon Operasyonu kapsamında şüpheli olarak aranırken yurt dışına kaçan Opr.Dr. Turhan Çömez’in adı, Manyas İlçesi'nde caddeye verildi.

Balıkesir'in Manyas İlçesi’nde Ergenekon Operasyonu kapsamında şüpheli olarak aranırken yurt dışına kaçan Opr.Dr. Turhan Çömez’in adı, Manyas İlçesi'nde caddeye verildi. Bu kararın belediye meclisi tarafından oy birliği ile alındığını söyleyen Anavatan'lı Belediye Başkanı Necmi Çetin, “Söylentilere kulağımı tıkadım. Ben eski kaymakamımızın adını, şehidimizin ismini de yeni caddelere verdim” dedi.

Ergenekon Operasyonu kapsamında şüpheli olarak aranırken yurt dışına kaçan eski AKP  Balıkesir Milletvekili Opr.Dr.Turhan Çömez’in adı, milletvekilliği yaparken TOKİ evlerinin yapılmasındaki katkılarından ve hizmete soktuğu çim saha nedeniyle yeni yaptırılan caddeye verildi. Belediye Meclisi’nin oy birliği ile aldığı kararın, Kaymakam ve valilik tarafından onaylandığını söyleyen Anavatan Partili Belediye Başkanı Necmi Çetin, “Ben ve belediye meclisi üyesi arkadaşlarımız, hizmet yapan kişileri unutmayız. Toplam 518 konuttan oluşan TOKİ evlerinin yapılmasında eski milletvekilimiz Turhan Çömez’in büyük yardımı ve katkısı oldu. Hizmete sokulan çim sahada yine o vardı. Bizim kendisini unutmamız olmaz. Biten TOKİ evlerinin olduğu mahalleye Atatürk Mahallesi ismi verdik. Yeni caddelerden birine Şehit Yüzbaşımız Hasan Ülker’in, ikincisine ilçemize büyük hizmet verdikten sonra Trabzon’un Akçaabat ilçesine atanan Kaymakamımız Erol Üzkan’ın, diğerine Fatih Sultan Mehmet’in adını verdik. Bir caddemize ise Opr.Dr. Turhan Çömez’in adını oy birliği ile verdik” dedi.

Kendileri için Turhan Çömez’in aranmasından daha ziyade verdiği hizmetlerin önemli olduğunu açıklayan Belediye Başkanı Necmi Çetin, kendilerine “Neden Turhan Çömez’in adını verdin” diye eleştirenlere kulağını kapatığını sözlerine ekledi.
Manyas Belediye Meclisi’nde 3 Anavatan Partili, 1 CHP’li ve 5 AKP’li üye bulunuyor. 

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