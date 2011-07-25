Ergenekon soruşturması 4. yılında

T24

3 yılda 187 duruşma, 108 sanık

Birleştirilien davalar

Bundan 4 yıl önce Ümraniye’de bir gecekondunun tavan arasında el bombaları ele geçirilmesinden sonra başlatılan Ergenekon davası aradan geçen zamana rağmen gündemdeki yerini koruyor. HSYK kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine terfi eden Zekeriya Öz, soruşturmayı başlatan isimdi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi bundan 3 yıl önce, 25 Temmuz 2008'de kabul etti. Mahkeme 3 yıl sonra, aynı tarihte davanın 188'inci duruşmasını yapacak.ntvmsnbc'de yer alan habere göre, davanın ilk günlerinde 46'sı tutuklu 86 sanık yargılanıyordu. Ancak sanık sayısı arttı. Davanın bugün 27'si tutuklu 108 sanığı var. Yargılama süresince 32 sanık tahliye edildi ancak başka davaların bu davayla birleştirilmesi sanık sayısını artırdı.Davanın ilk sanıkları Emekli Tuğgeneral Veli Küçük, İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, eski İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu, Cumhuriyet Gazetesi İmtiyaz Sahibi ve Başyazarı İlhan Selçuk, yazar Ergün Poyraz, Sedat Peker, Ali Yasak ve Sami hoştan gibi isimlerdi. Örgüt yöneticisi suçlamasıyla yargılanan gazeteci yazar İlhan Selçuk ve sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilen sanık işadamı Kuddisi Okkır dava sırasında hayatını kaybetti.Danıştay ve Cumhuriyet’e yönelik saldırılar da Ergenekon davasına dâhil edildi. Fener Rum Patriği Bartholomeos’a yönelik suikasta hazırlandığı öne sürülen İsmet Reçber'in tutuksuz yargılandığı dava dosyası da Ergenekon'la birleştirilen davalar arasında.Ergenekon davasında bir ilke de imza atıldı.. Gizli tanık uygulaması ilk kez bu davada hayata geçirildi. Nisan ayındaki duruşmada gizli tanık Aydın, tanık odasına alındı, görüntüsü ve sesi duruşma salonuna değiştirilerek yansıtıldı.