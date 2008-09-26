"Ergenekon" soruşturması kapsamında gözaltında bulunan eski İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Adil Serdar Saçan ve eski Esenyurt Belediye Başkanı Gürbüz Çapan'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi, tutuklanmaları istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilirken, gazeteci Adnan Bulut serbest bırakıldı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Beşiktaş'taki İstanbul Cumhuriyet Savcılığına gönderilen Saçan ve Çapan'ın da aralarında bulunduğu 7 kişinin, "Ergenekon" soruşturmasını yürüten Cumhuriyet savcılarınca ifadeleri alındı.

Savcılık, Adil Serdar Saçan, Gürbüz Çapan, Tanju Güvendiren, Mesut Özcan, Hüseyin Nazlıkul ve Emcet Olcaytu'yu, tutuklanmaları istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk ederken, gazeteci Adnan Bulut'u serbest bıraktı.

Adliye çıkışında kendisini bekleyen grup tarafından alkış ve sloganlarla karşılanan Adnan Bulut, burada yaptığı açıklamada, sadece gazetecilik yaptığını, bundan sonra da yapmaya devam edeceğini söyledi.

Bulut, "Ne Ergenekon'la, ne terör örgütüyle, ne çeteyle alakam var. Sadece özgürce gazetecilik yaptım. Özgür gazetecilere, doğruları yazan gazetecilere selam olsun" dedi. Bu arada, gazeteci Tuncay Özkan'ın savcılık sorgusunun devam ettiği öğrenildi