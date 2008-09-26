T24 LogoT24 Logo
Politika

'Ergenekon' soruşturması

Adil Serdar Saçan ve Gürbüz Çapan'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi, tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi

26 Eylül 2008 03:00

"Ergenekon" soruşturması kapsamında gözaltında bulunan eski İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Adil Serdar Saçan ve eski Esenyurt Belediye Başkanı Gürbüz Çapan'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi, tutuklanmaları istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilirken, gazeteci Adnan Bulut serbest bırakıldı.

 

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Beşiktaş'taki İstanbul Cumhuriyet Savcılığına gönderilen Saçan ve Çapan'ın da aralarında bulunduğu 7 kişinin, "Ergenekon" soruşturmasını yürüten Cumhuriyet savcılarınca ifadeleri alındı.

 

Savcılık, Adil Serdar Saçan, Gürbüz Çapan, Tanju Güvendiren, Mesut Özcan, Hüseyin Nazlıkul ve Emcet Olcaytu'yu, tutuklanmaları istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk ederken, gazeteci Adnan Bulut'u serbest bıraktı.

 

Adliye çıkışında kendisini bekleyen grup tarafından alkış ve sloganlarla karşılanan Adnan Bulut, burada yaptığı açıklamada, sadece gazetecilik yaptığını, bundan sonra da yapmaya devam edeceğini söyledi.

 

Bulut, "Ne Ergenekon'la, ne terör örgütüyle, ne çeteyle alakam var. Sadece özgürce gazetecilik yaptım. Özgür gazetecilere, doğruları yazan gazetecilere selam olsun" dedi. Bu arada, gazeteci Tuncay Özkan'ın savcılık sorgusunun devam ettiği öğrenildi

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24