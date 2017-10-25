Ergenekon savcısına 3 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'FETÖ'ye iltisakı nedeniyle meslekten ihraç edilen ve "Ergenekon", "Balyoz", "Poyrazköy" gibi kumpas davaları ve soruşturmalarını yürüten eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Ercan Şafak hakkında üç kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen 102 sayfalık iddianamede, şüpheli Şafak'ın, 'FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edildiği ve tutuklandığı belirtilerek, daha önce görev yaptığı bölgeler sıralandı.



Şüpheli Şafak hakkında Hâkim Savcı Şikayet Bürosu'na gelen şikâyetlere yer verilen iddianamede, söz konusu şikayetlerde şüphelinin, 'FETÖ' üyesi olduğu, Üzeyir Garih cinayetine ilişkin yargılama sonucunda verilen karar hukuka aykırı olduğundan bahisle etkin soruşturma yapmadığı, 'FETÖ/PDY'nin kumpas davalarından "Ergenekon"un soruşturma ve kovuşturma aşamasında görev alarak haksız şekilde müştekiler aleyhine karar verdiği bilgileri yer aldı.

Söz konusu dava ve soruşturmalar sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının tasfiye edilmesine yardımcı olduğu, görevini kötüye kullandığı, ölüme sebebiyet verdiği, masumiyet karinesini ihlal ettiği ve vatana ihanet ettiği iddiaları üzerine şüpheli Şafak hakkında inceleme ve soruşturma izni verildiği kaydedilen iddianamede, şüpheli hakkında ayrıca Levent Bektaş'ın ev ve iş yerlerindeki aramada Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 134. maddesindeki hükümlere riayet edilmeksizin (kopya çıkarılmaması) bilgisayar kütükleri ile dijital veri depolama araçlarına el konulması üzerine ''Kafes Operasyonu Eylem Planı'' belgesinin bulunduğu iddia edilen CD1 ve DVD3 adlı deliller üzerinde yapılan incelemelerin şaibeli hale gelmesine neden olduğu iddialarından dolayı hakkında inceleme ve soruşturmaların yürütüldüğü anımsatıldı.



İddianamede, Ercan Şafak'ın ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmediği aktarıldı.

