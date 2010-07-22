-ERGENEKON SAVCILARINA TAZMİNAT DAVASI ANTALYA (A.A) - 22.07.2010 - Ergenekon soruşturması kapsamında 11 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Uluslararası Noel Baba Barış Konseyi Başkanı Muammer Karabulut, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcıları Zekeriya Öz, M. Ali Pekgüzel ve Nihat Taşkın hakkında 30 bin TL manevi tazminat talebiyle dava açtı. Muammer Karabulut'un avukatı Bayram Atasoy tarafından Antalya 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan tazminat davasında, İstanbul Cumhuriyet Savcıları Zekeriya Öz, M. Ali Pekgüzel ve Nihat Taşkın'ın, kamuoyunda Ergenekon olarak bilinen soruşturma dosyasının özel yetkili Cumhuriyet Savcıları olduğu, vekili Muammer Karabulut'un ise bu savcıların talebi ve istemi doğrultusunda Antalya'da 23 Ocak 2008'de gözaltına alınarak tutuklandığını hatırlattı. Davalı cumhuriyet savcılarının yürüttükleri soruşturma sonucu, ''Lobi Çokgizli Aralık 1999/İstanbul'' başlıklı dokümanın, Karabulut'un iş yerinde ele geçirildiği gerekçesiyle tutuklanmasına neden olduklarını savunan Atasoy, dilekçesinde, ''Gerçeğe aykırı olarak düzenlenen iddianame ve öncesi yapılan aramalar Türk Medeni Kanunu 25. madde karşısında açıkça kişilik haklarına saldırı niteliğindedir. Bu açıdan dava, davacının ikametgahının bulunduğu yer mahkemesinde görülecek davalardandır'' ifadesini kullandı. Avukat Bayram Atasoy, Karabulut'un yargılama sürecinde hem şahsının, hem ailesinin, hem de sosyal çevresinin maddi ve manevi olarak etkilendiğini belirttiği dilekçede, Karabulut'un, tutuklu kaldığı süre içinde babasını kaybettiğini, cenazesine katılamadığını, cenazenin kaldırılmasından üç gün sonra tahliye edildiğini kaydetti. -DAVA GEREKÇELERİ- Atasoy, dava açma gerekçelerini de şöyle sıraladı: ''Davalıların görevlerini kötüye kullanmaları - ihmal etmeleri sonucu vekil eden 11 ay tutuklu kalmış, toplumsal olarak yaşadığı diğer üzüntü ve sıkıntıları da göz önünde bulundurularak, kısmen de olsa yaşadığı üzüntü ve acıları dindirebilmek için 30 bin TL manevi tazminatın yasal faizleriyle birlikte davalılardan müteselsilen alınarak vekil edene ödenmesi için dava açmak durumunda kalınmıştır. Vekil edenin uğradığı haksız ve dayanaksız saldırı sonucu uğradığı zarar ile ağır şartlarda 11 ay devam eden tutukluluğunun da dikkate alarak, TCK'ın 'kişi hürriyetinden yoksun kılma', 'görevi kötüye kullanma', 'iftira' ve 'suç uydurmaya' ilişkin oluşan kuvvetli şüphe de göz önüne alınarak, soruşturma ve iddianame savcıları olan Zekeriya Öz, Mehmet Ali Pekgüzel ve Nihat Taşkın'dan müteselsil 30 bin TL manevi tazminatın yasal faiziyle birlikte tahsiline, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalılardan alınmasına karar verilmesini talep ve dava ederim.'' Atasoy, gazetecilere yaptığı açıklamada da, Karabulut'un, haksız şekilde cezaevinde kaldığını savunarak, ''Tazminat davasının yanı sıra bu savcılar hakkında HSYK'ya da 'görevi kötüye kullanma' ve 'görevi ihmal' suçlamasıyla şikayette bulunmuştuk. Bu süreç de devam ediyor'' dedi.