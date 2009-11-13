Ergenekon savcıları Dursun Çiçek'e ne sordu?

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Nöbetçi mahkemedeki sorgusunun ardından tutuklanıp Hasdal Cezaevi'ne konulan Deniz Kurmay Albay Dursun Çiçek, 3 saatlik sorguda 14 kritik soruyla karşılaştı. Akşam gazetesinin haberine göre, Ergenekon soruşturmasını yürüten savcılar Zekeriya Öz ve Fikret Seçen'in Albay Dursun Çiçek'e şu soruları yöneltti.İşte Albay Dursun Çiçek'ten yanıtlaması istenen o sorular:'Sarıkız', 'Ayışığı', 'Yakamoz' ve 'Eldiven' kod adlı darbe planları hakkında bildikleriniz nelerdir?Avukat Mustafa Hüseyin Buzoğlu'ndan elde edilen 'ANDIÇ' başlıklı gizli ibareli 'Dz. P. Kur. Albay Cari İşl. Md. Dursun ÇİÇEK' imzalı belgeyi üst makamlara ilettiniz mi? Bu tarz başka belgeler hazırlandı mı?'Andıç', 'Eylem Planı', 'Bilgi Notu' gibi belgeler neden hazırlandı? Hazırlanma teknikleri ve bu tarz belgelerin hazırlanmasında askeri makamların dışında yardım alındı mı?İsmi, 'Bilgi Destek Daire Başkanlığı' olarak değiştirilen 'Psikolojik Harekat Daire Başkanlığı' ve 'Bilgi Destek Daire Başkanlığı'nın görevleri ve hangi bünyenin altında faaliyet yürüttüğü hakkında bildikleriniz?..Avukat Serdar Öztürk'ün ofisinde fotokopisi bulunan 'İrtica ile Mücadele Eylem Planı' belgesindeki imzanın size ait olmadığını söylediniz. Ancak 16.10.2009'da gelen ihbar mektubunun ekindeki ıslak imzanın size ait olduğu tespit edildi. Bu plan ile ilgili olarak kimlerden talimat aldınız ve planın hayata geçirilmesi aşamasında koordinasyonu kim sağladı?Belgenin içeriğinde yer alan 'dost unsurlar', 'düşman unsurlar', 'medya faaliyetleri', 'planlama ve genel faaliyetler' ile 'kara propaganda faaliyetleri' hakkında bildikleriniz?'İrtica ile Mücadele Eylem Planı'nın 12 Haziran'da Taraf gazetesinde yayınlanmasından sonra Bilgi Destek Şube Müdürlüğü'nde belgenin hazırlandığı iddia edilen bilgisayar ve araç gereçlerdetemizleme ve imha işlemi gerçekleştirildi mi?16.10.2009 tarihinde gelen ihbar mektubunda isimleri geçen subay ve erleri tanıyor musunuz?24 Haziran 2009 tarihinde Orgeneral Hasan Iğsız imzası ile özel içeriği bulunan evrakların (Hükümet, irtica, şahıslar, STÖ vb. hukuki açıdan sıkıntılı evraklar) sızmasını önlemek, sızması durumunda ise Genelkurmay bünyesinde hazırlanmadığı algısı oluşturmak amacıyla 'Bilgi Güvenliği Tedbirleri' başlıklı bir emir yayınlandı mı?Islak imzalı belgeyi gönderen subaydan gelen ve 'internet andıcı' olarak adlandırılan doküman ve internet siteleri hakkında ve bu ihbarda geçen diğer konulardaki bildikleriniz neler?Ulusal Kanal İstihbarat Şefi Ufuk Akkaya'dan elde edilen 'Bilgi Notu Dursun Çiçek' isimli belgenin içeriğinde 'Tutuklanacağımı biliyordum. Genelkurmay da biliyordu. Genelkurmay... Bu işin Karargah'a kadar uzanacağını hiç hesap etmediler. İlker Başbuğ her şeyin farkında... Hakim ve savcı haziran kararnamesi çok önemli. Yüksek Yargı üyeleriyle bizzat İlker Paşa görüştü.Ergenekon savcılarında önemli bir değişiklik olabilir...İlker Paşa, Org. Iğsız'ı 1. Ordu Komutanlığı'na terfi ettirecek. Iğsız, Ergenekon'da yaşanan gelişmeleri de takip edecek' şeklinde yer alan konularla ilgili bildikleriniz?'İrtica ile Mücadele Eylem Planı'nın, 'Medya Faaliyetleri' başlığı altında 'Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okul öğrencilerine ait ibadet görüntü ve haberlerinin medyada yoğun olarak yer alması sağlanarak Milli Eğitim Bakanı kamuoyu nezdinde yıpratılacaktır' şeklinde ibarelerin yer aldığı; 23 Ekim'de Uğur Dündar'la Star Ana Haber Bülteni'nde, cuma namazına giden öğrencilerin 'Okuldan Cumaya' başlığıyla haber yapıldığı hatırlatıldı...Uğur Dündar'la irtibatınız oldu mu? Haberin hazırlanması ve yayınlanması ile ilgili olarak bir talimat var mıydı?Bora Kutluhan ile yapmış olduğunuz görüşme ve Kutluhan aracılığı ile Star Ana Haber'de savunma içerikli mektubunun yayınlanması hakkında bildikleriniz neler?Savunma amaçlı yazdığınız mektubun Mübeccel... isimli bayan aracılığı ile Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanması hakkında bildikleriniz?