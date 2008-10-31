Ergenekon sanığının ortağına operasyon

Ergenekon soruşturması kapsamında Antalya'da tutuklanan Osman Gürbüz'ün iş ortağı olduğu iddia edilen Ramazan Gündoğdu ve 11 adamı, 25 ayrı suçlamadan gözaltına alındı. Çete lideri Ramazan Gündoğdu'nun etrafı yüksek duvarlarla çevrili çiftlik evinde kaldığı, evi ise kangal köpeklerinin koruduğu ortaya çıktı. Operasyona katılan veteriner köpekleri uyuşturucu iğneyle etkisiz hale getirdi.



Antalya Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 2 yıldır takip ettikleri suç örgütüne dün sabaha karşı eş zamanlı operasyon düzenledi. 25 ayrı adrese 200 polisin katıldığı `Kanyon' adı verilen operasyonda, Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan ve halen Silivri Cezaevi'nde bulunan Osman Gürbüz'ün iş ortağı Ramazan Gündoğdu, Ejder Karagöz, Bayram Gündoğdu, Yasin Gündoğdu, Fatih Gündoğdu, Nihat Ceylan, Turan Arslan, 'Diyarbakırlı Hasan' diye tanınan Mehmet Halit Lale, Mehmet İhsan Karaalp, Mehmet İşleyen, Musa Kazım Ferah ve Şaip Zorkun gözaltına alındı. Zanlıların evlerinde 4 tabanca, 4 pompalı tüfek, 1 uzun menzilli tüfek, 6 kama bıçağı, sahte araç plakaları, çok sayıda çek senet ve bu yollarla kazandıkları belirlenen yaklaşık 1 milyon YTL bulundu.



POLİS BASKINA VETERİNERLE GİTTİ



Çetenin lideri olduğu belirtilen Ramazan Gündoğdu'nun, Güzeloba Mahallesi Kaplan Sokak içerisinde, DSİ'ye ait su kanalı üzerinden kurdukları küçük köprüyle girilen ve etrafı yüksek duvarlarla çevrili çiftlik evinde kaldığı ve evi kangal köpeklerinin koruduğu ortaya çıktı. Gündoğdu'nun, evin bahçesinde bulunan 3 köpek sayesinde baskın sırasında zaman kazanıp kaçmayı amaçladığı belirlendi. Polis, bahçe içerisinde bağlı olmadan dolaşan köpekleri etkisiz hale getirmek için operasyona bir veteriner götürdü. Veteriner köpekleri uyuşturucu iğne ile sakinleştirdikten sonra eve giren polis, Gündoğdu'yu yakalamayı başardı.



Zanlıların Lara bölgesinde market işleten M.K. adlı Rus uyruklu kadının işyerine silah zoruyla el koymak, yine Antalya'da yaşayan ve ismi açıklanmayan Alman uyruklu bir kadına 10 gün boyunca bir depoda işkence yaparak restoran, ev ve 2 otomobiline el koymak, yine isimleri açıklanmayan birçok işadamı ve esnaftan zorla haraç toplamak, nitelikli yağma, adam kaldırmak, çek senet tahsilatı yapmak, zorla para tahsil etmek, sahtecilik gibi 25 ayrı suça karıştıkları belirlendi.



Zanlılar bu sabah doktor kontrolünden geçirildikten sonra tekrar sorgulanmak üzere Organize Suçlar Büro Amirliği'ne götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve yeni gözaltıların olabileceğini açıkladı.

