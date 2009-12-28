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Ergenekon sanığının avukatı ölü bulundu

Ergenekon davası sanıklarından Oktay Yıldırım'ın avukatlığını yapan Ahmet Ülger İstanbul’daki evinde ölü bulundu.

28 Aralık 2009 02:00

T24 - Ergenekon davası sanıklarından Oktay Yıldırım'ın avukatlığını yapan Ahmet Ülger İstanbul’daki evinde ölü bulundu.

Ergenekon davası sanıklarından Oktay Yıldırım'ın avukatlığını, gazeteci Metin Göktepe cinayeti davasında yargılanan polislerin de savunmasını yapan Ahmet Ülger Bakırköy'de dairesinin yeraldığı binanın merdivenlerinde ölü bulundu.

Saat 04.00 sıralarında cesedi bulunan Ülger'in evine çıkarken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öne sürülüyor.

Ülger'in cenazesi incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Avukat Ahmet Ülger, gazeteci Metin Göktepe'nin öldürülmesi davasında bazı polislerin avukatlığını yapmış, bu davaya ilişkin hakkında ''devlet memuruna intisapla menfaat sağlamak''suçundan dava açılmış ve bu davadan beraat etmişti.

Ülger ayrıca, bazı emniyet mensupları hakkında açılan davalarda sanık, yazar Elif Şafak hakkında açılan davada da müşteki avukatlığı yapmıştı.

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