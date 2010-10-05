-''ERGENEKON'' SANIĞI HAMZA DEMİR'İN ÇAPRAZ SORGUSU TAMAMLANDI İSTANBUL (A.A) - 05.10.2010 - İkinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanıklarından Hamza Demir'in çapraz sorgusu tamamlandı. Hamza Demir, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmadaki çapraz sorgusu sırasında, savcıların sorularını yanıtlamayacağını belirtti. Bunun üzerine savcılar da Demir'e soru yöneltmedi. Üye Hakim Hasan Hüseyin Özese, ''1979'da ülkü ocaklarında görev yaptığınızı, Kemal Aydın ile bu dönemde tanıştığınızı anlattınız. Kemal Aydın ile yeniden ne zaman, nerede karşılaştınız'' diye sordu. Demir de Aydın ile 2006 yılında, bir dönem Alparslan Türkeş'in avukatlığını yapan, ''ağabey'' dedikleri Abdurrahman Erdil'in ofisinde karşılaştıklarını anlattı. Hakim Özese'nin bazı telefon görüşmelerine dayanarak tutuksuz sanık teğmen Noyan Çalışkuşu'nun kendisine kira için para verdiğine ilişkin sorusuna ise Demir, ''Bu soruların terör örgütü ile ne ilgisi var. Arkadaşım bana para vermiş. Ben ne halt karıştırdıysam söyleyin bileyim'' diye tepki gösterdi. Hakim Özese, ''Size iddianame kapsamında yöneltilen suçlarla ilgili soru soruyoruz'' diye açıklama yaparken Avukat Celal Ülgen de ''Müvekkilim iddia makamının ve mahkeme heyetinin sorularını yanıtlamayacağını açıklamıştı. Mahkeme heyetinin sorularını yanıtlaması için ikna etmişken böyle sorular soruluyor. Birisi kendisine kira yardımı etmiş, fakir. Örgütle ne ilgisi var'' dedi. Özese'nin ''Mustafa Balbay ile tanışıyor musunuz? Sizde telefon numarası bulunmuş'' sorusuna Demir, Balbay'ı Cumhuriyet Gazetesi'ndeki yazılarından tanıdığını dile getirdi. Demir, bir arkadaşının gazeteden Balbay'ın numarasını aldığını belirterek, ''Ben de 'gazetecidir bilir, böyle bir örgüt var mı?' diye sormak için not almıştım. Sonra aramadım'' şeklinde konuştu. -''SİYASİ DEĞİL, HUKUKİ DAVA'' Hamza Demir, soru üzerine eski savcı Baki Tuğ'u MHP'den dolayı tanıdığını, samimiyeti olmadığını söyledi. Demir, hakim Özese'nin telefon konuşmalarına ilişkin bazı sorularına itiraz edince, Özese de ''Anlaşılamayan, dosyaya konulan ifadeler var. Biz bunlardan bir şeyler çıkarmaya çalışmıyoruz. Bunlar lehe de olabir, aleyhe de'' dedi. Demir'in ''Bugüne kadar yapılan yargılama sonunda bunun siyasi bir dava olduğunu gördüm'' sözleri üzerine Özese, ''Hayır, burası siyasi bir dava değil. Burada hukuki bir dava var'' dedi. Telefon konuşmalarından örgüt çıkamayacağını ifade eden Demir'e avukatı Celal Ülgen de sadece sorulara cevap vermesi konusunda uyardı. Demir'in telefon konuşmalarına ilişkin açıklamada bulunan Kemal Aydın ise 6 gün savunma yaptığını, 3 gün de kendisine sorular yöneltildiğini belirterek, daha sonra da kız kardeşi Neriman Aydın'ın savunmasını gerçekleştiğini hatırlattı. ''O kürsü beni istiyor'' diyen Aydın, daha önceden tanıdığı Hamza Demir'i 2006 yılında Abdülkadir Erdil'in bürosunda gördüğünü hatırlatarak, tekrar karşılaşmalarının ardından samimiyetlerinin devam ettiğini söyledi. Aydın, Demir'i, kendisinin de kurucuları arasında bulunduğu Ülkü Ocaklarının başkanlığını yaptığı dönemden tanıdığını dile getirdi. Demir'in çapraz sorgusunun tamamlanmasının ardından avukatı Celal Ülgen de savunmasını gerçekleştirdi. Duruşmaya daha sonra ara verildi.