Ergenekon sanığı Adnan Türkkan Türkiye'ye dönmeyecek

Ergenekon davasında 10.5 yıl hapse mahkum olan Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Adnan Türkkan, konferans için gittiği Almanya'dan Türkiye'ye dönmeme kararı aldığını Der Spiegel'e açıkladı. 10.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Türkkan'a, oturma izni almak için bir Frankfurtlu avukat devreye girdi.

radikal.com.tr'nin haberine göre, Türkkan daha sonra "Çeşitli basın yayın organlarında çıkan "Almanya'dan sığınma talep ettiğim" yönündeki iddialar gerçek dışıdır.Burada mesleğime devam edeceğim" ifadesinin yer aldığı bir tweet attı.