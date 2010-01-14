Ergenekon ihbarının ses kaydı ortaya çıktı

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İşte o kayıt

Davaya bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 19 Ekim 2009 tarihindeki ara kararı doğrultusunda Trabzon İl Jandarma Komutanlığı'ndan istenen ihbarın ses kaydı dava dosyasına konuldu.Şevki Yiğit, 12 Haziran 2007 tarihinde yaptığı ihbarın 4 dakika 12 saniye süren kaydında, Ümraniye Çakmak Mahallesi'ndeki tek katlı binanın adresini veriyor, çatısında el bombası ile C4 patlayıcıların bulunduğunu ve bu malzemeleri 10 gün önce gördüğünü anlatıyor.Bunların, Mehmet Demirtaş ile Demirtaş'ın eski komutanı bir astsubaya ait olduğunu ifade eden Yiğit, malzemelerin, boş olan binanın çatısındaki elektrik direğinin dibinde yer aldığını aktarıyor.Kayıtta, ihbarı alan görevli bilgileri yazarken Şevki Yiğit'in konuşmasının kesildiği dikkati çekiyor.Şevki Yiğit: "Bir ihbarda bulunmak istiyorum"Jandarma: "Buyurun""Mithatpaşa Caddesi ile Samanyolu Caddesi'nin kesiştiği noktada. Kardak balıkçının bitişiğindeki bina, tek katlı bina. Çatısında el bombası ve C-4 patlayıcılar var. Ümraniye"Jandarma: "Siz bunları gördünüz mü?""Gördüm"Jandarma: "Ne zaman gördünüz?""Yaklaşık 10 gün önce"Jandarma: "Bina kime ait?""Mehmet Demirtaş ve bir astsubaya ait bu şeyler. O bunun komutanıydı askerde"Jandarma: "Bu astsubay, Mehmet'in komutanı mıydı?""Evet"Jandarma: "Yani bu bina bunların mı?""Onların değil ama kullanıyorlar, boş şu an"Jandarma: "Yatıp kalkan var mı?""Yatıp kalkan yok"Jandarma: "Niçin saklıyorlar bunları oraya?""Vallahi ben de bilmiyorum da gördüm bir vatandaşlık görevi olarak şey yaptım"Jandarma: "Yani bu binanın neresinde?": "Çatıda elektrik direğinin dibinde. Tam adresi veriyorum şimdi. Ümraniye Çakmak Mahallesi. Muhtarlığın karşısında tek katlı bina. "