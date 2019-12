Ergenekon iddianamesinde Denktaş ve Dervişoğlu nasıl geçiyor?

KKTC 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ismi Ergenekon Davası 2. iddianamesinde şöyle geçiyor.







(Sayfa 174 )



İ.Ü. adına Yaşar HACISALİHOĞLU’nun Konuşması’ndan; Üretilen bilginin bilince

dönüşmediği sürece hiçbir anlam taşımadığı, Kapı kapı Anadolu’nun gezilmesi gerektiği,

Denktaş’ın bir kararı olduğu ve şunu yaptığı, “Kıbrıs’ı ben vermiyorum, kim verecekse o

gitsin demek istediği” ,





(Sayfa 251)



Şüpheli Şener ERUYYGUR’un Genel başkanlığını yaptığı ADD de ele geçirilen dijital

verilerde “ilave not” isimli (2) sayfalık word dosyasında “NOT” başlığı altında, bir önceki

bilgi notuna ek olarak yeni bilgilerin verildiği,



Söz konusu not içersinde, 28 Şubat Pazar akşamı saat:18:00 de Kuvvet Komutanlarının sivil

ve korumasız olarak Jandarma Genel Komutanlığının Beytepedeki binasında toplandıkları,

toplantının saat:21.30’a kadar devam ettiği, saat:21.30 dan 22.30’a kadar da bizzat Kara

Kuvvetleri Komutanı ile Jandarma Genel Komutanının ikili görüşme yaptığı,

Ayrıca 3 Mart 2004 günü ATO Sponsorluğunda ADD tarafından gerçekleştirilen bir

sempozyum düzenlendiği, sempozyumdaki konuşma metinlerinin Jandarma Genel

Komutanlığı Gn. PP Başkanlığınca hazırlandığı ve konuşmacılara dağıtıldığı, katılımcıların

tek tek tespit edildiği ve toplantı esnasındaki davranış biçimlerinin dahi önceden belirlendiği,

bu toplantı ile Cumhuriyet Çalışma Grubu çerçevesinde planlanan faaliyet takvimine uygun

olarak güçlü bir çıkış yapmayı hedefledikleri,



Bu toplantıya paralel olarak planlanan seri faaliyetlerden en önemlisinin, kamuoyu ve medya

desteğini arkalarına almayı sağlayacak olan Kıbrıs davası ve Denktaş’ın kredisinin

kullanılmasının uygulamaya konulduğu, bu kapsamda Denktaş’ın yapacağı “Görüşmelerden

çekilme açıklamasının” hedeflendiği, bu açıklamanın etkisini artırmak maksadıyla 5000

araçlık bir karşılama konvoyu planlandığı, fakat bu konvoyun 500 aracı geçemediği, ayrıca

tüm TV kanallarına canlı yayın yapmaları yönünde baskılar yapıldığı belirtilmiştir.

Bundan sonraki bölümde DARBE PLANLARININ uygulanması ile ilgili elde edilen

deliller sırası ile anlatılacaktır. Öncelikle darbe planları ve nasıl uygulamaya konulduğu

Özden ÖRNEK ve Mustafa BALBAY’ın günlüklerinden yola çıkılarak, devamında da

yapılan her planının nasıl ve ne şekilde uygulamaya konulduğu delilleri ile

anlatılacaktır.



(Sayfa 267 )



(Mustafa Balbay’a atfedilen günlük bölümü)



“13 Şubat 2004” başlıklı notta, “Öğle yemeğine Hava Kuvvetleri Komutanlığına davetli

olarak gittik. Gitmeden önce Kara Kuvvetleri Komutanı beni telefon ile aradı ve Genelkurmay

Başkanı ile pazartesi günü Kıbrıs hakkında yaptıkları toplantı ile ilgili bilgi verdi.

Anlaşıldığına göre Genelkurmay Başkanı onlar ile hiçbir şey konuşmamıştı. Doğrusu

açıklayıcı bir bilgi vermemişti. Jandarma Genel Komutanı gene her zamanki saplantısı ile ne

yapacaksak biran önce yapalım ve oyalanmayalım diye söze başlamış. Benden öncede Kara

Kuvvetleri Komutanına “aramızda galiba çatlak var, Denizci kıvırıyor” demiş. Kara

Kuvvetleri Komutanı bana bunu söyleyince biraz sinirlendim ama aramızda bir bozukluk

olsun istemiyorum. Kara Kuvvetleri Komutanı “Kıbrıs işi bizim kırılma noktamızdır. Bunun

için ortamı oluşturalım ve ben bu konuda bir plan hazırladım. Ulusal cephecileri harekete

geçirelim ve her yerde onlara destek olduğumuzu gösterelim “dedi. Jandarma Genel

Komutanı bunun üzerine baktı ki Kara Kuvvetleri Komutanı da benim gibi düşünüyor ağzını

kapadı ve bir bilinen tarihte ulusalcı sivil kuruluşların kendi aralarında bir araya getirilerek

onlar ile beraber olduğumuzu göstetererek bu işe başlıyalım diye karar aldık ve 3 mart günü

hilafetin ilgası yıldönümünü bugün için seçtik. Jandarma Genel Komutanı çok tehlikeli bir

adam illaki kendi menfaati için darbe yapılmasını istiyor ve ne söylerseniz söyleyin ikna

olmuyor. Çağrılacak ulusalcılar için birer liste hazırlayıp Jandarma Genel Komutanına

vereceğiz. 12 Şubat günü Genelkurmay Başkanlığında Kıbrıs olaylarının nasıl cereyan ettiği

bizzat Genelkurmay Başkanı tarafından izlenmiş ve sonra aldığım bilgiye göre daha önce

vardığımız kararları kapsayan yedi sayfalık bir yazı TSK görüşü ve olmazsa olmazları olarak

Başbakanlığa gönderilmiş. Bunun Denktaşctarfından nasıl uygulamaya sokulacağını

bilmiyoruz.”





(Sayfa 436)



Rauf DEKTAŞ KKTC. Cumhurbaşkanı iken 2003 yılında Türk Metal Sendikası Genel

Başkanı Mustafa ÖZBEK’ in talimatı ile bu ülkenin vatandaşlığını aldığını, hatta o dönemde

bu ülkede yapılan seçimlere de müdahale ettiklerini ve Yalçın TANFER’in bu ülkeye çok

sayıda kişiyi götürdüğü, desteği ile Derviş EROĞLU’nun seçimleri kazandığını,