Ergenekon iddianamesinde Denktaş ve Dervişoğlu nasıl geçiyor?

KKTC 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ismi Ergenekon Davası 2. iddianamesinde şöyle geçiyor.
(Sayfa 174 )
İ.Ü. adına Yaşar HACISALİHOĞLU’nun Konuşması’ndan; Üretilen bilginin bilince
dönüşmediği sürece hiçbir anlam taşımadığı, Kapı kapı Anadolu’nun gezilmesi gerektiği,
Denktaş’ın bir kararı olduğu ve şunu yaptığı, “Kıbrıs’ı ben vermiyorum, kim verecekse o
gitsin demek istediği” ,
(Sayfa 251)
Şüpheli Şener ERUYYGUR’un Genel başkanlığını yaptığı ADD de ele geçirilen dijital
verilerde “ilave not” isimli (2) sayfalık word dosyasında “NOT” başlığı altında, bir önceki
bilgi notuna ek olarak yeni bilgilerin verildiği,
Söz konusu not içersinde, 28 Şubat Pazar akşamı saat:18:00 de Kuvvet Komutanlarının sivil
ve korumasız olarak Jandarma Genel Komutanlığının Beytepedeki binasında toplandıkları,
toplantının saat:21.30’a kadar devam ettiği, saat:21.30 dan 22.30’a kadar da bizzat Kara
Kuvvetleri Komutanı ile Jandarma Genel Komutanının ikili görüşme yaptığı,
Ayrıca 3 Mart 2004 günü ATO Sponsorluğunda ADD tarafından gerçekleştirilen bir
sempozyum düzenlendiği, sempozyumdaki konuşma metinlerinin Jandarma Genel
Komutanlığı Gn. PP Başkanlığınca hazırlandığı ve konuşmacılara dağıtıldığı, katılımcıların
tek tek tespit edildiği ve toplantı esnasındaki davranış biçimlerinin dahi önceden belirlendiği,
bu toplantı ile Cumhuriyet Çalışma Grubu çerçevesinde planlanan faaliyet takvimine uygun
olarak güçlü bir çıkış yapmayı hedefledikleri,
Bu toplantıya paralel olarak planlanan seri faaliyetlerden en önemlisinin, kamuoyu ve medya
desteğini arkalarına almayı sağlayacak olan Kıbrıs davası ve Denktaş’ın kredisinin
kullanılmasının uygulamaya konulduğu, bu kapsamda Denktaş’ın yapacağı “Görüşmelerden
çekilme açıklamasının” hedeflendiği, bu açıklamanın etkisini artırmak maksadıyla 5000
araçlık bir karşılama konvoyu planlandığı, fakat bu konvoyun 500 aracı geçemediği, ayrıca
tüm TV kanallarına canlı yayın yapmaları yönünde baskılar yapıldığı belirtilmiştir.
Bundan sonraki bölümde DARBE PLANLARININ uygulanması ile ilgili elde edilen
deliller sırası ile anlatılacaktır. Öncelikle darbe planları ve nasıl uygulamaya konulduğu
Özden ÖRNEK ve Mustafa BALBAY’ın günlüklerinden yola çıkılarak, devamında da
yapılan her planının nasıl ve ne şekilde uygulamaya konulduğu delilleri ile
anlatılacaktır.
(Sayfa 267 )
(Mustafa Balbay’a atfedilen günlük bölümü)
“13 Şubat 2004” başlıklı notta, “Öğle yemeğine Hava Kuvvetleri Komutanlığına davetli
olarak gittik. Gitmeden önce Kara Kuvvetleri Komutanı beni telefon ile aradı ve Genelkurmay
Başkanı ile pazartesi günü Kıbrıs hakkında yaptıkları toplantı ile ilgili bilgi verdi.
Anlaşıldığına göre Genelkurmay Başkanı onlar ile hiçbir şey konuşmamıştı. Doğrusu
açıklayıcı bir bilgi vermemişti. Jandarma Genel Komutanı gene her zamanki saplantısı ile ne
yapacaksak biran önce yapalım ve oyalanmayalım diye söze başlamış. Benden öncede Kara
Kuvvetleri Komutanına “aramızda galiba çatlak var, Denizci kıvırıyor” demiş. Kara
Kuvvetleri Komutanı bana bunu söyleyince biraz sinirlendim ama aramızda bir bozukluk
olsun istemiyorum. Kara Kuvvetleri Komutanı “Kıbrıs işi bizim kırılma noktamızdır. Bunun
için ortamı oluşturalım ve ben bu konuda bir plan hazırladım. Ulusal cephecileri harekete
geçirelim ve her yerde onlara destek olduğumuzu gösterelim “dedi. Jandarma Genel
Komutanı bunun üzerine baktı ki Kara Kuvvetleri Komutanı da benim gibi düşünüyor ağzını
kapadı ve bir bilinen tarihte ulusalcı sivil kuruluşların kendi aralarında bir araya getirilerek
onlar ile beraber olduğumuzu göstetererek bu işe başlıyalım diye karar aldık ve 3 mart günü
hilafetin ilgası yıldönümünü bugün için seçtik. Jandarma Genel Komutanı çok tehlikeli bir
adam illaki kendi menfaati için darbe yapılmasını istiyor ve ne söylerseniz söyleyin ikna
olmuyor. Çağrılacak ulusalcılar için birer liste hazırlayıp Jandarma Genel Komutanına
vereceğiz. 12 Şubat günü Genelkurmay Başkanlığında Kıbrıs olaylarının nasıl cereyan ettiği
bizzat Genelkurmay Başkanı tarafından izlenmiş ve sonra aldığım bilgiye göre daha önce
vardığımız kararları kapsayan yedi sayfalık bir yazı TSK görüşü ve olmazsa olmazları olarak
Başbakanlığa gönderilmiş. Bunun Denktaşctarfından nasıl uygulamaya sokulacağını
bilmiyoruz.”
(Sayfa 436)
Rauf DEKTAŞ KKTC. Cumhurbaşkanı iken 2003 yılında Türk Metal Sendikası Genel
Başkanı Mustafa ÖZBEK’ in talimatı ile bu ülkenin vatandaşlığını aldığını, hatta o dönemde
bu ülkede yapılan seçimlere de müdahale ettiklerini ve Yalçın TANFER’in bu ülkeye çok
sayıda kişiyi götürdüğü, desteği ile Derviş EROĞLU’nun seçimleri kazandığını,