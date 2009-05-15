Ergenekon: İbrahim Benli, savumasını yaptı

"Ergenekon" davasının bugünkü duruşmasında, tutuksuz sanıklardan iş adamı İbrahim Benli savunma yaptı.



Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada konuşan İbrahim Benli, 20 yıldır tekstil ve konfeksiyon alanında faaliyet gösteren bir sanayici olduğunu, bankalarda yüksek kredi kullanabilecek bir ticari itibarı bulunduğunu söyledi.



İddianamede örgüt üyesi olarak suçlandığını, Ulusal Sanayici İşadamları Derneğinin (USİAD) üyesi olmasının buna kanıt olarak gösterildiğini öne süren Benli, İşçi Partisi (İP) Genel Başkanı Doğu Perinçek'i de 30 yıl önce üniversitede Türkiye İşçi Köylü Partisi'nin başkanıyken tanıdığını belirtti.



Benli, Perinçek'in başyazarı olduğu günlük Aydınlık gazetesi için para topladığını ifade ederek, "Kontrgerilla, faili meçhullerle mücadele edecek günlük gazete çıkarmak için Hacıhüsrev, Halıcıoğlu ve Dolapdere'deki kahvehanelerde Ethem Sancak ile beraber para topladık. Savcı, 30 yıl önceki muhterem arkadaşım, eski yoldaşım Ethem Sancak'ı davet edip sorgulamış. Ben neden çağrılmadım. İş adamı olmak ayrıcalıksa ben de iş adamıyım" dedi.



Benli, daha sonra yapılan çapraz sorgusunda, eski AK Parti Milletvekili Turhan Çömez'le nasıl tanıştığı yönündeki soru üzerine, gazeteci Güler Kömürcü Öztürk'ün tanıştırdığını söyledi.



Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu'nun, Benli'ye, Ermenistan'ın ilk başbakanı Ohannes Kaçaznuni'nin "Taşnak Partisi'nin Yapacağı Bir Şey Yok" adlı kitabının basımına sponsor olduğunu belirttiğini hatırlatarak, bu kitaptaki görüşlerin tamamına katılıp katılmadığını sordu. Aralarında Hayrettin Ertekin ve Fikri Karadağ'ın da yer aldığı bazı sanıklar itiraz etti.



Bu arada, tutuklu sanık Ümit Sayın, avukatlar aracılığı ile basın mensuplarına gönderdiği yazılı açıklamada, "Suçsuz yere hapiste tutulduğu için 10 Mayıs 2009'dan itibaren açlık grevine başladığını" bildirdi.



Açıklamada, "Buradan ya ölüm çıkacak, ya dirim" diyen Sayın, hakkındaki suçlamaları da reddetti.

