Ergenekon haberlerine 2 bin dava!

Ergenekon davasında, fatura zanlılardan önce gazetecilere kesiliyor. Ergenekon'la ilgili haber yapan gazeteciler için açılan dava sayısının 2 binlere ulaştığı öğrenildi.



Zaman Gazetesi'nin haberinde açılan davaların büyük bir bölümünde gazetecilere, "soruşturmanın gizliliğini ihlal, adil yargılamayı etkileme" suçlaması yöneltildi.



Adalet Bakanlığı'nın nisan ayı itibarıyla hazırladığı verilere göre; sadece bir ayda konuyla ilgili 2 bin 407 soruşturma açıldı. Bunların yüzde 90'a yakını davaya dönüştürüldü. Soruşturmalardan 334'üne Şişli, bin 566'sına Bakırköy Cumhuriyet başsavcılıkları imza attı. Dosyaların 507'si ise Kadıköy, Üsküdar, Fatih ve Küçükçekmece savcılıklarına ait. Hakkında soruşturma açılan basın mensuplarından 11'ini sorumlu yazı işleri müdürü, 28'ini köşe yazarı, 167'sini muhabir, 85'ini de diğer gazeteciler oluşturdu.



Söz konusu davalar arasında en dikkat çekicisi Star Gazetesi yazarı Şamil Tayyar'la ilgili. Tayyar, Ergenekon sanıkları arasında geçen ve iddianamede yer alan bir telefon görüşmesini yayımladığı için yargılanmıştı. 'Haberleşmenin ve özel hayatın gizliliğini ihlal etmek'le suçlanan Tayyar, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ceza ertelenerek yazarın 5 yıl adli denetime tabi tutulması hükmüne varılmıştı.



Şişli'de yapılan soruşturmalardan 311'inde kovuşturmaya yer olmadığına dair takipsizlik kararı verilirken 23 soruşturma sonucunda dava açılmış. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bin 566 soruşturmadan 684'ü için dava açıldı. Kadıköy, Üsküdar, Fatih, Küçükçekmece ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmalardan 223'ü hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilirken soruşturma sonucunda 106 dava açıldı. Cumhuriyet savcılarının gizliliğin ihlali ve adil yargılamayı etkileme ilgili dava açtığı gazeteci sayısının ise 493 olduğu ifade ediliyor. Hakkında soruşturma açılan basın mensuplarından 11'ini sorumlu yazı işleri müdürü, 28'ini köşe yazarı, 167'sini muhabir, 85'ini de diğer basın mensupları oluşturdu. En çok dava açılan gazeteler ise Taraf, Star ve Zaman oldu.