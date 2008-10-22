Ergenekon davasının salonu yıkılacak

Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, Ergenekon duruşmasının yapıldığı salondaki olumsuz koşullarla ilgili açıklamalarda bulundu. Şahin, duruşma salonuna 60 metrekarelik ek bir bölüm ekleneceğini söyledi.Bakan Şahin, 86 sanıklı davanın ilk duruşmasında yaşanan sorunlarla ilgili olarak gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ergenekon Davası’nın normal şartlarda Beşiktaş'ta yapılması gerektiğini ancak ordaki salonun en fazla 100 kişi alabileceğini açıklayan Bakan Şahin, ''Bu yüzden mahkeme Silivri'deki duruşma salonunun kullanılıp kullanılmayacağını sordu. Biz de yanıtımızı verdik. Tabii bir takım sorunlar yaşandı. Oradaki sorunlardan bakanlık olarak biz sorumlu değiliz. Salonla ilgili durumdan mahkeme sorumludur. İstanbul’da adliyelerin içinde bundan daha büyük bir salonumuz yok. İlgili mahkemenin başkanı yeni bir talepte bulundu ve salona 60 metrekarelik bir bölüm daha eklenerek bir rahatlama getirilebileceğini belirtti. Bunu yapabiliriz. Gerekli önlemleri de alıyoruz. Perşembe günü aynı sıkıntıların yaşanmayacağını düşünmüyorum'' dedi.Olumsuz hava koşullarına karşı cezaevi yanında çadır kurup bir mekan yaratacaklarını belirten Şahin, ''Duruşma salonunun yanındaki oda basın mensuplarının rahat çalışması için hazırlandı. Böyle bir davanın şu anda Silivri'de duruşmaların yapılması sorunlar yaratabilir. Acaba başka bir çözüm mü bulmalıydık? Bu soru sorulabilir. Belki düşünmeliydik. Burası uygun olabilir diye görüş bildirildi. Biz de yardımcı olduk'' değerlendirmesinde bulundu.Anayasa Mahkemesi'nin türban davasındaki gerekçeli kararını da değerlendiren Bakan Şahin, ''Anayasa Mahkemesi'nin kararından sonra yasama organı hür ve bağımsız iradesiyle değişiklik yapamaz konusu gündeme geldi. Türkiye'de yeni bir konudur. Bir sorun mudur? Bir takım hukukçular sorun olacağını söylüyorlar. Kararı okuduktan sonra bir hukukçu olarak yorum yaparım. Ama bu karar Anayasa çevrelerine yeni bir konuyu getirmiştir. Yasa koyucu anayasa değişikliği yapamaz mı konusu gündeme geldi. Tek amacımız rejimi güçlendirmek. Vatandaşımızın ne güzel rejim var demesini sağlamak istiyoruz. Cumhuriyetin temel niteliklerini değiştirmek gibi bir niyetimiz olamaz'' diye konuştu.DTP'li Ahmet Türk'ün Kürtlerin soykırıma uğradığı yönündeki açıklamalarını da eleştiren Şahin, bunun talihsiz bir beyan olduğunu söyledi.Şahin, muhalefet sözcülerinin, Metris Cezaevi'ndeki ölüm olayı ve dava yüzünden istifasını istediğinin hatırlatılması üzerine de şöyle konuştu:“Ben istifa edince ne olacak? Benim istifamı isteyen arkadaşlar mı Adalet Bakanı olacak? Yani istifa ile bunlar çözülecekse edelim. Cezaevindeki ölümle ilgili de benim istifamı istiyorlar. Peki, kendileri olsa ne yaparlardı? Diyelim ki CHP Grup Başkanvekili Suha Okay Adalet Bakanıydı, onun döneminde Metris Cezaevinde böyle bir olay meydana geldi. Suha Beye sorun: Siz ne yapardınız? Ölen kişiyi geri getirebilir miydiniz? Özür diler miydiniz? Personelle ilgili ne gibi tedbirler alırdınız? Bunları kendileri açıklasınlar. Yapılması gereken ne vardı da ben yapmadım? Onu söylesinler. Ondan sonra bu istifa taleplerini değerlendireyim.”