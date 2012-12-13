Ergenekon davasında savcı esas hakkındaki mütalaayı açıklayacak

4 yılı aşkın süredir devam eden Ergenekon davasında kritik dönemece girildi. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, CHP milletvekilleri Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal'ın da tutuklu sanıkları arasında olduğu davanın bugünkü duruşmasında savcılar, esas hakkındaki mütalaayı açıklayacak ya da mahkemeden ek süre talep edecek.



Ergenekon davasının 270'inci duruşması bugün görülecek.

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, CHP milletvekilleri Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal'ın da tutuklu yargılandığı davanın bugünkü duruşmasında, savcının esas hakkındaki mütalaasını mahkeme heyetine sunması bekleniyor.

Duruşma salonu ve önünde büyük bir kalabalık oluşması beklenen dava için, gerekli önlemler alındı.

Duruşmanın büyük salonda yapılabilmesi için KCK davasına bir gün ara verildi.

Siyasetçi, hukukçu, basın mensupları ve izleyicilerin ancak bir bölümü içeri alınacak. Duruşmaya katılım 347 kişilik izleyici bölümüyle sınırlı tutulacak.



Ümraniye'de bulunan el bombalarıyla başladı



12 Haziran 2007'de Ümraniye'de bir gecekonduda ele geçirilen 27 el bombasıyla ilgili başlatılan soruşturma sürecinde emekli Tuğgeneral Veli Küçük ve İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in de aralarında bulunduğu 46'sı tutuklu 86 sanık hakkında hazırlanan 2 bin 455 sayfalık ilk iddianame, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, 25 Temmuz 2008'de kabul edildi.

Sanıkların yargılanmasına 20 Ekim 2008'de başlanırken, CHP Milletvekili Mustafa Balbay'ın da yer aldığı 56 kişi hakkında düzenlenen 1909 sayfalık ikinci iddianameye ilişkin ilk duruşma da 20 Temmuz 2009'da yapıldı.

CHP Milletvekili Mehmet Haberal'ın da sanıkları arasında yer aldığı 52 kişiye ilişkin hazırlanan üçüncü iddianame de 5 Ağustos 2009'da kabul edilirken, bu dava, ikinci ''Ergenekon'' davasıyla birleştirildi.

"Ergenekon" soruşturması kapsamında hazırlanan 4. iddianame ise "İrtica ile Mücadele Eylem Planı" iddialarına ilişkin oldu. Albay Dursun Çiçek tarafından hazırlandığı ve avukat Serdar Öztürk'ün Ankara'daki ofisinde bulunduğu iddia edilen ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' belgesine ilişkin hazırlanan iddianamede, Yeditepe Üniversitesi Kurucusu Bedrettin Dalan firari sanık olarak yer aldı.

Genelkurmay Başkanlığı Bilgi Destek Dairesi'nce işletilen internet siteleri ve ''internet andıcı''na ilişkin YAŞ üyesi Orgeneral Nusret Taşdeler'in de aralarında bulunduğu 22 sanık hakkında düzenlenen iddianameyi, 29 Temmuz 2011'de kabul eden mahkeme, bu davayı da ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' davasıyla birleştirdi.

Mahkemenin yaptığı suç duyurusu üzerine eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ da 6 Ocak 2012'de tutuklanırken, Başbuğ hakkındaki ''cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle düzenlenen iddianame, 15 Şubat 2012'de kabul edildi.

Başbuğ, 26 Mart'ta ilk kez hakim karşısına çıktı ve savunma yapmayacağını belirterek, davanın daha sonra görülen duruşmalarına da katılmadı.



21 iddianame, 64 tahliye



Birinci "Ergenekon" davası kapsamında yargılama sürerken, bu dava ile 3 Ağustos 2009'da Danıştay üyeleri ve Cumhuriyet Gazetesi'ne yönelik saldırıya ilişkin davanın tutuklu sanıkları Alpaslan Arslan ve Osman Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 8 sanıklı dava dosyasının birleştirilmesine karar verildi.

Mahkeme, Alparslan Arslan'a Danıştay saldırısında kullanılan Glock marka silahın satılmasına ilişkin dava, Fener Rum Patriği Bartholomeos'a yönelik suikast hazırlığı davası, savcı Zekeriya Öz'ü ''Ergenekon'' soruşturmasını yürüttüğü sırada tehdit edilmesi davası, Cumhuriyet Gazetesi'ne molotofkokteyli atılmasına ilişkin dava, ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' ve birinci ''Ergenekon'' davasının da aralarında bulunduğu 21 ayrı iddianameyi ikinci "Ergenekon" davası ile birleştirdi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yarın 270'inci duruşmasını yapacağı davada, 66'sı tutuklu 275 yargılanıyor.

İlk iddianame düzenlendiğinde dosyadaki gizli tanıklarıyla gündeme gelen ''Ergenekon'' davasında, 31 gizli tanığın beyanı alındı, Şemdik Sakık da gizli tanık ''Deniz'' olduğunu açıkladı.

Davaların birleştirilmesinin ardından 10 Mayıs 2012'den bu yana sadece tanıkların beyanlarını alan mahkeme, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Hilmi Özkök'ün de aralarında bulunduğu 130'a yakın tanığı da dinledi.

Davanın görüldüğü 4 yılı aşkın süreden bu yana yapılan yargılama sürecinde Danıştay dosyasının sanıkları Süleyman Esen ve Tekin Irşi, Adil Serdar Saçan, Gürbüz Çapan, Arif Doğan ve geniz kanseri olan Yusuf Erikel'in de aralarında bulunduğu 64 kişinin tahliyesine karar verildi.

''Ergenekon'' soruşturması kapsamında sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilen emekli Orgeneral Hurşit Tolon, dava kapsamında savunması alındıktan sonra 10 Ocak 2012'de tekrar tutuklanırken, bu davadan tutuksuz yargılanan Semih Tufan Gülaltay ile Sedat Peker'in de 27 Ocak 2012'de görülen duruşmada tutuklanmasına karar verildi.

Yine geçirdiği beyin kanamasının ardından tahliye edilen emekli Orgeneral Şener Eruygur ise dava kapsamında halen tutuksuz yargılanırken mahkemenin talebi üzerine ifadesi alınabilmesi için ilk defa 25 Haziran 20012'de duruşmaya katıldı.



AKP müdahil oldu



Davanın tutuklu sanıklarından emekli Tuğgeneral Levent Ersöz, halen sağlık sorunları nedeniyle hastanede bulunurken, rahatsızlığı nedeniyle tutuklandığı 17 Nisan 2009'dan beri hastanede kalan Mehmet Haberal da 11 Mart 2011'de Silivri Cezaevi'ne nakledildi. Sağlık sorunlarını gerekçe göstererek duruşmalara katılmayan Haberal, sadece davada kendisiyle ilgili tanıklar dinlenilirken duruşmaya getirildi.

Davada en son YAŞ üyesi Orgeneral Nusret Taşdeler'in savunması tedavi gördüğü Ankara GATA'ya bağlanılarak, video konferans yöntemiyle alındı. Mahkeme, hakkında yakalama kararı bulunan Taşdeler'in tutuklanmasına karar verdi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' davasının 19 Aralık 2011'de görülen duruşmasında, AKP'nin, ''suçtan zarar görme ihtimali bulunduğu'' gerekçesiyle davaya müdahil olmasına karar verdi.

Davanın sanıklarından İlhan Selçuk, savunması alınamadan 21 Haziran 2010'da, tutuksuz yargılanan Engin Aydın da Ankara'da evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Kuddusi Okkır ise hakkında iddianame düzenlenmeden soruşturma aşamasında tutukluyken hayatını kaybetti.

"Ergenekon" davası kapsamında 4 yılı aşkın süredir yapılan yargılama sürecinde birleştirilen dosyaların duruşmalarıyla birlikte bugüne kadar yaklaşık 600 duruşma yapıldı. Özel yetkili mahkemelerde yılda 4 defa duruşma yapılabilirken ''Ergenekon'' davasında 4 yıl 2 aylık süreçte 600 duruşma görülmesi, özel yetkili mahkemelerde 150 yıllık bir yargılamaya eşit oldu.