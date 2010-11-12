Ergenekon davasında 3 tahliye var!

T24 - İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Ergenekon davasının 95’inci duruşması sona erdi. Tutuklu sanıklardan İşçi Partili Emcet Olcayto ile Arif Doğan’ın mühimmatlarının konulduğu evin sahibi Muzaffer Öztürk ve Hamza Demir hakkında tahliye kararı verildi.



Mahkeme Başkanı Köksal Şengün, tutuklu Tuncay Özkan ve Mustafa Balbay ile birlikte 22 sanığın tahliyesi yönünde oy kullandı. Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



İki yılı aşkın süredir tutuklu bulunan sanıkların tahliyeleri için dosya kapsamı, delil durumu, tutuklulukta geçirdikleri süre ve suç vasfının değişme ihtimali, gerekçe olarak gösterildi. Kararın açıklanmasının ardından, Tuncay Özkan "Adalet istiyoruz. Krallığınız yıkılana kadar adalet istiyoruz. Kurbanlık koyun muyuz burada. Hukuk muş, külahıma anlatın" diye bağırdı.





SAVCININ MÜTALAASI



Savcı Mehmet Ali Pekgüzel, taleplere ilişkin verdiği mütalaada, tutuklu sanık Mustafa Dönmez’in naip hakim huzurunda el yazısı örneklerinin aldırılıp Adli Tıp Kurumu’na gönderilerek Ankara Zir Vadisi’nde gömülü halde bulunan mühimmatın yerini gösterir kroki ve üzerindeki yazıların sanığın eli ürünü olup olmadığını tespit edilmesini talep etti. Dönmez’in talebi üzerine Pekgüzel, Sapanca ve Zir Vadisi aramalarında ele geçirilen mühimmatın Makina Kimya Endüstrisi üretimi olup olmadığı, MKE üretimi ise hangi tarihte üretilerek hangi kuruma ait olduğu konusunda ayrıntılı bilgi istedi. Pekgüzel, sanık Dönmez’in talebinin genişletilerek dosya kapsamındaki tüm mühimmatın ayrıntılı şekildeki listesinin tüm güvenlik kuvveti kurumlarına yazı yazılarak, bu mühimmatın envanterlerinde bulunup bulunmadığının, bulunuyorsa hangi kurumdan alındığının, kurum içerisinde hangi alt birimlere dağıtımının yapıldığının sorulmasını talep etti.





ŞENGÜN, GELEN EVRAKLARI OKUDU



Taleplerin ardından Mahkeme Başkanı, mahkemeye ulaşan evrakları açıkladı. Başkan Şengün, Hava Kuvvetleri Askeri Savcılığı’nın yürüttüğü Karargah Evleri soruşturma dosyasının CD ortamında mahkemeye gönderildiğini söyledi. Başkan Şengün ayrıca tutuksuz sanık Arif Doğan’ın İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından alınan ifade örneklerinin ve Kent Otel Toplantıları’na katılanların listesinin de dosyaya konulduğunu bildirdi. Duruşmaya, talepleri değerlendirilmek üzere ara verildi.





ARANIN ARDINDAN KARAR AÇIKLANDI



Ergenekon davasının bayram tatili öncesi görülen 95’inci duruşmasında tutuklu sanıklar Emcet Olcayto, Muzaffer Öztürk ve Hamza Demir’in tahliyelerine karar verildi. Ayrıca, Emekli Albay Arif Doğan’ın, bir sonraki duruşmaya ambulansla getirilerek, doktor kontrolünde ifadesinin alınmasına karar verildi. Diğer 27 tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşma, 17 Ocak 2011 tarihine ertelendi.





