Ergenekon davasına paket servisi yapılır

Bu sabah başlayacak Ergenekon davası Silivri esnafını da umutlandırdı. Oteller oda ücretlerini Ergenekon’a göre ayarladı. Restoranlar, gazeteciler, sanık yakınları ve avukatlara satış yapmak için büyük yarışa girdi.



Tarihi Ergenekon davası bugün başlıyor. 46’sı tutuklu 86 sanığın yargılanacağı dava için Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi’nde hazırlıklar tamamlandı. Dün duruşmaların yapılacağı mahkeme salonunda son kontroller yapıldı. Duruşma salonundaki özel ses ve görüntü sistemleri teknisyenler tarafından kontrolden geçirildi. Yerleşke girişine de mobese kamerası yerleştirildi.



Silivri’de de Ergenekon davası için hazırlıklar tamamlandı. Oteller oda ücretlerine Ergenekon tarifesi uyguladı, restoranlar Ergenekon davasını izleyecek basın mensupları, sanıklar ve sanık yakınları ile izleyiciler için özel yemek servisleri hazırladı. Silivri cezaevi dolmuşları da ek seferlerle tarihi duruşmaya hazırlandı.



Özel oda ücreti



Ergenekon’u izleyecek basın mensupları, tutuksuz sanıklar, sanık yakınları ve sanık avukatlarının büyük çoğunluğu 5 yıldızlı Trakya Grand Hotel’i tercih etti. Otelin Genel Koordinatörü İbrahim Köseoğlu’nun verdiği bilgilere göre, 220 odalı otelin 100 odası Ergenekon müşterilerine ayrıldı. Daha sonra ortaya çıkacak talepler için de ayrıca 40 oda rezerve edildi. Oteldeki oda ücretlerine özel Ergenekon tarifesi uygulandı. 120 YTL olan çift kişilik oda ücreti 90 YTL’ye, tek kişilik oda ücreti ise 70 YTL’ye indirildi.



Cezaevinden yemek siparişi verecek Ergenekon müşterileri için 7.5 YTL ve 5 YTL karşılığı sıcak ve soğuk sandviç ile meşrubattan oluşan paketler hazırlandı. Otelin internet kafesi ve bir toplantı odası, basın odasına dönüştürüldü. Otelden cezaevine ücretsiz servis ayarlandı. Oteldeki güvenlik önlemleri de artırıldı. Güvenlik personeline sivil kıyafetler giydirilerek, müşterilerin daha yakından ve dikkat çekmeden korunması hedeflendi.



Döner ikiye katlandı



Silivri’de restoran ve pastaneler de Ergenekon için hazırlıklarını tamamladı. Hacı Sait restoranın işletmecisi İkram Eryılmaz, günlük yemeklerine takviyeler yaptıklarını söyledi: “Normalde 14 kilo döner takıyorsak, 2 katına çıkartıp 30 kilo döner takacağız. Restoranımızın 250-300 kişilik kapasitesi var. Ayrıca yemek servisimiz de olacak. Cezaevi önündekiler için motosikletli yemek servislerimiz olacak. Ayrıca cezaevi girişinde yola da bir tabela koymayı planlıyoruz.“



Ergenekon’a bir-iki...



Silivri’den cezaevine giden dolmuşlarda da Ergenekon bereketinden faydalanmayı umuyor. Daha önce 07.10’dan 17.00’ye kadar 10 dakika arayla kalktıklarını söyleyen Muammer Nalçakan ”Artık Dakikada bir dolmuş kalkabilir” diyor.



Cezaevi önünde haber kanalları ve televizyon kanallarının ekipleri de kamp kurdu. NTV canlı yayın TIR’ıyla Ergenekon’a hazırlanırken, TV8 ise haber ekibi için karavan kiraladı.



'Dava başlasın katkısını görürüz’



Altınbaşak Pastanesi’nin sahibi Ali Bayram sabah kahvaltısı ve poğaça sayısını artıracaklarını belirterek ”Kahvaltı için hazırlıklarımızı yaptık ancak duruşma erken saatte başlayacağı için özellikle öğleden sonra ya da akşam saatlerinde bir yoğunluk olmasını bekliyoruz“ dedi. Cezaevinde ise son hazırlıklar yapıldı. Cezaevinin kapısına ve kritik noktalara mobese kameraları yerleştirildi.

