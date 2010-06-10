T24 - Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Başkanvekili Kadir Özbek, "Savaş rejim savaşıdır. Ergenekon davası Türkiye'nin kimyasını bozdu" dedi. Cumhuriyet gazetesine konuşan Özbek, Ergenekon davasından hakkındaki iddialara, gündemdeki pek çok konuyla ilgili sert yanıtlar verdi.





Cumhuriyet gazetesine, son dönemde yaşananları ve perde arkasını değerlendiren Özbek uyardı, "Bu savaş rejim savaşıdır" dedi.





Kadir Özbek, "Bunları bir vatandaş olarak, kişisel olarak değerlendiriyorum. Çünkü bir hukuk devletini, kuvvetler ayrılığını siz zorluyorsanız yaptığınız icraatla onun sınırlarını, ilkelerini zorluyorsanız bunun sonunda rejim, sistem tehlikede demektir" diye konuştu.







'Ergenekon Türkiye'nin kimyasını bozdu'







Özbek'e göre, Türkiye'de siyaset yargı üzerinde baskı kuruyor ve adil yargılamanın önünü tıkıyor. Türkiye'de korku imparatorluğu yaratmak isteyenlerin düğmeye bastığını öne süren HSYK Başkanvekili, Ergenekon davasını işaret etti, "Türkiye'nin kimyasını bozdu" dedi.





Ve o davaya bakan mahkeme heyetinin Başkanı Köksal Şengün'ün "Es kaza iktidar değişirse bunun hesabını başkaları sorar" açıklamasını hatırlattı:





"Eğer bir mahkeme başkanı bağımsızlığını etkileyecek biçimde siyasi etki hissediyorsa artık bu noktadan itibaren o davayla ilgili kişilerin siyasi bir duruş sergilediği; o davanın üzerine siyasi bulutların düştüğü anlamına gelir. Anayasa Mahkemesi'nde hayati önem arz eden son dava için mahkemeyi etkilemeye yönelik beyanatlar görüyoruz. Artık siyaset Türkiye'de yargının üzerine çökmüş durumda. Bunun olmaması gerekirdi."







Özbek, hakkındaki iddialarla ilgili de konuştu







Özbek, "İsim önerdiler ya da önermediler" demedi ama "Görüşmelerimiz gizli kapaklı değildi" diye konuştu.





Özbek, "Gelişmeler üzerine kurumsal bir girişiminiz olacak mı" sorusuna ise "İzliyoruz değerlendiriyoruz. Ne gerekirse yapacağız" yanıtını verdi.





Aynı konuda eski Adalet Bakanı Seyfi Oktay da yazılı açıklama yaptı. Oktay, "Bana ulaşan bazı isimleri HSYK'nın bir üyesine iletmekle yargı baskı altına mı alınmaktadır?'' sorusunu yöneltti, hakkında linç kampanyası yürütüldüğünü öne sürdü. Amacı da referandum öncesi Anayasa paketinde yapısı değiştirilen HSYK'yı yıpratmak olarak niteledi.