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Ergenekon davası sanıklarına sanatçı desteği

Rutkay Aziz, sanıklara “Varlığınız bize ışık veriyor” diye seslenirken sanık Doğu Perinçek de “ Sinemada oynadığınız roller rol değilmiş, gerçek kahramanlarsınız” dedi

20 Temmuz 2012 06:39

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmayı sinema oyuncuları Tarık Akan ve Rutkay Aziz de izledi.

Milliyet'ten Esra Alus'un haberine göre, Ergenekon davasının dün yapılan 207. duruşmasında gazeteci Tutkun Akbaş, şehit eşi Yıldız Namdar ve işadamı Ethem Sancak tanık olarak dinlendi

Duruşmaya ara verildiğinde Mustafa Balbay,  Rutkay Aziz ve Tarık Akan ile “uzaktan uzağa” duygu ve düşüncelerini paylaştı. Balbay,  Akan ve Aziz’e çeşitli araştırma şirketlerini yaptırdığı anketler sonuçlarından söz ederek şunları söyledi: “Her şeye rağmen adalet sorununun birinci çıkması beni umutlu tutuyor. Halk bu sorunu biliyor, açlığını yaşıyor. Belli bir sessizliğe rağmen olanların farkında olduğunu gösteriyor. Umudumuzu yitirmedik. Bütün mesele iktidarın bu çok yüzlülüğünü ortaya koymamız.”

Rutkay Aziz,  sanıklara “Varlığınız bize ışık veriyor” diye seslenirken sanık Doğu Perinçek de “ Sinemada oynadığınız roller rol değilmiş, gerçek kahramanlarsınız” dedi.

Tarık Akan da  sanıklara “İyi ki varsınız” diye seslenirken sanık Tuncay Özkan ise “Ateşin ortasında siz varsınız” dedi.

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İstanbulErgenekonTarık AkanRutkay AzizTuncay ÖzkanDoğu PerinçekMustafa BalbaySinema

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