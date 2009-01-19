Ergenekon Davası perşembeye ertelendi

İşçi Partisi lideri Doğu Perinçek'in savunmasının beklendiği Ergekon Davası'nın duruşması, Şebnem Korur Fincancı'nın avukatlarının reddi hakim talebi nedeniyle 22 Ocak perşembe gününe ertelendi.





Bugünkü duruşmanın açılışında mahkeme, Fincancı'nın avukatlarının İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yaptıkları başvuruyu okudu. Avukatların davaya bakan 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin davadan çekilmesi ya da reddi hakim talebi değerlendirildi.

Mahkeme, heyetin çekilmesine gerek olmadığına karar vererek, reddi hakim talebinin mahkemenin diğer heyeti tarafından değerlendirilmesi için duruşmanın 22 Ocak perşembe gününe ertelenmesini kararlaştırdı.



Sanıklar karara tepki gösterdi





“Ergenekon” davasının ertelenmesi, İşçi Partisi (İP) Genel Başkanı Doğu Perinçek ve parti üyesi diğer sanıkların avukatlarınca eleştirildi.



Davanın görüldüğü Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi önünde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hasan Basri Özbey, bugünkü duruşmaya Perinçek ve diğer İP üyesi sanıkların avukatları olarak katıldıklarını kaydetti.



Özbey, “Bugün burada tarihi bir duruşma yaşanacaktı. Haham Tuncay Güney'in iddialarıyla hazırlanan 2 bin 455 sayfalık iftiranameye Doğu Perinçek gereken cevabı verecekti, son noktayı koyacaktı” diye konuştu.



Yargılamanın daha önce de sudan bir sebeple bugüne ertelendiğini iddia eden Özbey, bugün de sudan bir sebeple ertelenme yaşandığını öne sürdü.



“Müdahil Şebnem Korur Fincancı'nın Türkiye düşmanı faaliyetlerle tanındığını ve AB Fonları ile beslendiğini” ileri süren Özbey, Fincancı'nın avukatlarının daha önce onlarca, yüzlerce soruyla mahkemeyi kilitlediklerini savundu.



Özbey, Perinçek'in avukatlarından Ceyhan Mumcu'nun talebi üzerine Aralık ayının başında Fincancı'nın avukatlarına soru sormaları konusunda sınırlama getirildiğini kaydetti.



Fincancı'nın avukatlarının bugünkü talepleriyle yurtseverlerin tahliyelerini ve özgürlüklerini ertelemeyi amaçladıklarını öne süren Özbey, mahkemenin bu konuda verdiği kararın yanlış olduğunu iddia etti.



Özbey, “Mahkeme, hukuka uygun olmayan bir karar vererek, davanın uzaması için kötü niyetli bu çabaya seyirci kalmıştır” dedi.



Mahkeme heyetinin reddi konusundaki usul kurallarını okuyan Özbey, mahkemenin, avukatların soru sormasının sınırlanması nedeniyle reddedildiğini, bunun yasal süresinin kararın açıklanmasından sonra 7 gün olduğunu, oysa üzerinden 37 gün geçtiğini söyledi.



Doğu Perinçek'in her konuşmasında hakimlere hukuk kurallarını uygulamakta korkmamaları gerektiğini söylediğini belirten Özbey, “Korkmuşlardır” dedi.



Perinçek'in avukatı Ceyhan Mumcu da davaya Ankara'dan gelip gittiğini ve bunun hayli masraflı olduğunu belirterek, “Bir kamu görevlisi 5 tane avukatı nasıl finanse ediyor?” diye konuştu.



Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı'nın Uğur Mumcu davasına da bir rapor gönderdiğini, bu raporun sanıkların yazdıkları mektuplara dayanılarak hazırlandığını anlatan Mumcu, söz konusu raporun hazırlanış şeklini eleştirdi. Mumcu, “Türkiye Cumhuriyeti, Şebnem Korur Fincancı gibilerle kendi bacağına, gövdesine silah sıkmaktadır” dedi.



Perinçek'in avukatlarından Servet Bora, duruşmaya Perinçek'in savunmasını dinlemek için geldiklerini, verilen kararın yanlış olduğunu düşündüklerini ancak buna saygı duyduklarını ifade etti.



İşçi Partili sanıkların avukatlarından Hüseyin Gökçeaslan da böyle bir davanın dünya ve Türkiye hukuk tarihinde bulunmadığını savundu.



Bugüne kadar mahkemenin tahliye kararı almamış olmasını anlayamadıklarını kaydeden Gökçeaslan, “Ortada gerçek bir örgüt ve suç yok. Hayali bir örgütün hayali suçları için biz avukatlar da gelip gidiyoruz” şeklinde konuştu.



Daha önce mahkemenin görüntülü ve sesli kayıtların tutanak halinde getirilmesi amacıyla duruşmayı ertelediğini hatırlatan Gökçeaslan, bugün sorduğunda tutanakların hala hazır olmadığını öğrendiğini ifade etti.



İP üyelerinin Perinçek'in savunması nedeniyle Türkiye'nin dört bir yanından geldiğini kaydeden Gökçeaslan “Sanırım bu engellenmeye çalışıldı” dedi.



İstanbul Barosu'ndan duruşmayı izlemek üzere görevlendirilen avukat Ömer Yasa, “İstanbul'un merkezine 100 kilometre mesafede İstanbul mahkemesi yargılama yaparsa, bunun gibi usul hatalarıyla karşılaşılacaktır” diye konuştu.



Bu arada, yerleşke önünde toplanan, ellerinde Türk Bayrağı ve parti flaması bulunan İşçi Partisi üyesi grup, Perinçek lehine sloganlar attı.

